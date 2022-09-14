颱風叫「南瑪都」都不好惹！下週1~2成機率下墜殺向台灣
梅花颱風昨（13）日解除海上警報後，已經穩定遠離台灣，不過在今（14）日清晨，原本位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，已經發展為輕度颱風，中文譯名為「南瑪都」（Nanmadol），在太平洋同時與梅花、莫柏形成「三颱共舞」的現象，也引起不少話題。中央氣象局表示，三颱共舞並不罕見，目前大氣海洋環境適合熱帶系統發展，在路徑上，各國預測路徑雖然大多最後都是往日本九州一帶前進，但氣象專家賈新興提醒，下週二至週三（9/20~9/21）「南瑪都」有1~2成的機率，可能會從北邊下墜至南邊，逐漸向台灣靠近。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也分享，從2000年以後，已經3個名為南瑪都的颱風生成，甚至「一世、二世」都有登陸台灣造成影響，至於這次南瑪都影響如何，仍須持續觀察下去。
賈新興表示，目前西北太平洋海面上的3個颱風中，最值得關注就是「南瑪都」，最新歐洲系集模式資料，電腦模擬完「南瑪都」預測路徑後，顯示下週二、週三（9/20~9/21），颱風有從北邊掉下來、靠近台灣的機率大約有1~2成。不過賈新興認為，南瑪都在未來3至4天，最大的機會還是先去琉球，各國預報則表明，第5天後路徑變化就比較大，但就算南瑪都真的南墜往台灣移動，也是超過6、7天後的預估，仍需持續觀察。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則分享，在最新一報的歐洲數值模式中，南瑪都出現戲劇性變化，系集相當的發散，無論是南墜台灣、西進中國、北轉日韓都有機會，只是「靠近台灣」的機率正在上升中，預計未來還會持續調整修正，因為時間還久，民眾可以先別緊張。
此外，相當特別的是，過去在2004、2011、2017都曾有名為「南瑪都」的颱風影響台灣，其中2004的「南瑪都一世」為中度颱風，在12月初侵台，並與東北季風產生共伴效應，北部及東半部發生豪雨，導致2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元；2011的「南瑪都二世」則是強烈颱風，8月底在台東縣大武附近登陸，但幾小時後即在台南附近出海。
中央氣象局表示，西北太平洋上現在有3個颱風，表示目前海面上的環境適合颱風發展，所以常常不發展則已，一發展就接二連三，因此看到三颱鼎立其實是正常的現象，過去也幾乎每年都會出現1~2次三颱共舞的情形，而南瑪都本週內會先往西北朝琉球群島移動，短期內離臺灣很遠，暫時沒有影響，不過週末之後路徑變化比較大，也會為台灣附近帶來長浪，梅花颱風則持續北上遠離台灣，莫柏颱風遠在4000公里外的海面上，到台毫無影響，讓它自生自滅即可。