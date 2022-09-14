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S2O「性感奶酒妹」解放！超嗨畫面瘋傳　真實身分神到了

▲高萱8月底以JKF女郎身分，前往大佳河濱公園參與S2O活動，負責帶動氣氛獲得廣大好評！（圖/高萱IG）
▲高萱8月底以JKF女郎身分，前往大佳河濱公園參與S2O活動，負責帶動氣氛獲得廣大好評！（圖/高萱IG）

編輯中心/綜合報導

2022-09-14 13:56:40

上月底在大佳河濱公園舉辦的「S2O Taiwan潑水音樂祭」吸引許多帥哥美女前往朝聖，連幾天吸引破萬人共襄盛舉，其中有兩名性感女郎當眾玩起以前胸倒酒的遊戲，當時畫面在網路上瘋傳，然而就有網友近日神出其中一位，就是擁有姣好身材且同為直播主的「高萱」，一個人經營多個社群平台，人氣相當火旺！

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高萱8月底以JKF女郎身分，前往大佳河濱公園參與S2O活動，白天時，她和其他正妹一起在舞台上負責噴水、熱舞，炒熱現場氣氛，看著群眾這麼的開心，自己「責無旁貸」換上火辣比基尼，穿梭在園區內和民眾濕身互動，完全大解放，完全抓住夏天的尾巴。

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▲高萱在S2O上大玩「流淌奶酒請君舔嚐」招式，讓不少養有看得血脈噴張。（圖/高萱IG）
不僅如此，到了晚上為了答謝粉絲到場力挺，高萱和同行辣妹想出大尺度招式，包括「流淌奶酒請君舔嚐」，火辣程度破表，當時吸引不少眾人的目光，還被錄下來發上網，網友得知身分後紛紛驚呼「高萱真的超正！人又超Nice」、「當天有在現場，終於知道本尊了！當天高萱人超Nice的啦！玩得相當開心」、「高萱人超Nice，希望還有明年可以參加QQ」、「原來當天奶酒妹是高萱！《從前說》唱得很好聽！」

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▲高萱上月底出席S2O音樂祭以一身比基尼裝扮，在台上噴水炒熱氣氛。（圖/高萱IG）
而高萱在活動結束後則也透露「其實平常也沒玩得那麼瘋，我們很多去參加的都是斜槓正妹，還有其他事要做，這次純粹好玩而已，像我要忙直播，忙唱歌，多方面經營，但大家這次活動真的很敬業，每次上台該嗨就要嗨，在人群擠來擠去，啊還被人家偷摸大腿，不過能參與這次活動，認識到更多漂亮女孩，還是創造不少美好的回憶！」（編輯：張嘉哲）


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