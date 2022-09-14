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7-11咖啡偷漲價？「中熱拿一杯75元」他傻眼　內行揭真相

▲超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）
▲超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-14 14:26:42

台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友分享自己去7-11買咖啡時，卻發現7-11咖啡漲價漲到非常不合理，貼文引發廣大迴響。

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一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品分享區」貼文指出「請問為何旗艦店的咖啡特別貴啊？昨天去雲林的7-11買咖啡，跟店員說我要中熱拿，店員跟我說現在活動中杯可以免費升級大杯，我就想說好，結果店員跟我說75元？我還提醒店員『我是要中熱拿喔！』店員就說『因為我們是旗艦店，所以比較貴喔！』我直接說那我不要了，75我都可以去一般的小七買特大杯了！

▲7-11咖啡因爲販售便宜，加上時不時在APP上都有超殺優惠，成為不少上班族及學生的最愛。（圖／記者黃韻文攝）
▲網友到7-11旗艦店買中熱拿，結果一杯要價75元，讓他嚇到直接不敢買。（示意圖／記者黃韻文攝）
貼文一出，網友紛紛回應「這樣我也不買，我管你什麼旗艦店，我只是要一杯中熱拿鐵」、「不會買+1，小7那麼多，誰要買你什麼旗艦店咖啡啊」、「店員不應該這樣講，應該要說豆子不一樣，旗艦店的豆子比較好，這樣客人比較會接受」、「一分錢一分貨啊，旗艦店的不是精品咖啡嗎？」

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▲網友在7-11旗艦店遇到「不可思議咖啡」以為是「City Cafe」，以為旗艦店咖啡暴漲兩倍，掀起熱議。（圖/業者提供）
而也有內行網友秒懂表示「喔！旗艦店那就是另一種咖啡啦！不是City Cafe喔，是不可思議咖啡」、「7-11的精品咖啡真的比一般的咖啡，好喝很多，不可思議咖啡大推推」、「你那個是Big7門市的不可思議咖啡啦！以那品質的咖啡價位便宜很多了」、「你那是不可思議咖啡啦！不是City Cafe，7-11旗艦店很多都有」、「旗艦店叫不可思議咖啡，咖啡豆是由咖啡師把關，由單一國家選區的豆子、中淺焙，公司會不定時的換咖啡豆，會有不同的風味喔！可以喝喝看，真的不錯喝，不輸星巴克喔」。

事實上，7-11從2018年開始，就陸續開拓不少間所謂的「Big7」店型，其店內結合精品咖啡、博客來實體書店、糖果屋、烘焙坊和美妝店，帶給顧客與傳統便利商店截然不同的感受，確實在近幾年受到許多的討論，像前些日子剛開幕的亞萬門市也同樣是「Big7」規格，而其中店內販售的咖啡「不可思議咖啡」屬於精品咖啡，與一般小7的「City Cafe」檔次不同，價格自然也就不同！只能說一分錢一分貨，有興趣的品嚐的民眾就自己前往嚐鮮看看囉！（編輯：張嘉哲）

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▲7-11「Big7」店型有「不可思議咖啡」精品咖啡系列，品質與豆子都不同，自然與一般小7的「City Cafe」售價不同。（圖/業者提供）

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