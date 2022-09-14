iOS 16更新後愣住！苦主「擠一坨回不去了」 內行曝解法
蘋果公司旗下iPhone手機最新的iOS 16作業系統終於在（13）日清晨正式開放更新，讓不少持有舊機型的果粉也紛紛立刻更新，不過也有許多用戶因為害怕系統還有bug，不敢首衝觀望中。然而在更新的用戶當中，幾家歡樂幾家愁，有人更新之後發現「通知介面」直接醜到不行，讓他們相當崩潰，引起討論。
一名網友在PTT貼文指出「通知擋住了我背景的嘴巴......超不爽.......有礙觀瞻＝＝」透露在更新iOS 16之前，以往iPhone的通知都會條列狀跳出，結果現在卻全部都擠在最下面一坨，讓介面整個醜到不行，讓該網友超崩潰的說「請問有辦法把通知改到上面嗎？原本的位置那邊！」
貼文一出，不少網友紛紛回應「之前測試版的時候就覺得這樣好醜，不知道哪來靈感改成這樣」、「我事前不知道.....更新完看到超後悔」、「整個回不去了，醜到很想哭....一坨擠在底下到底什麼概念啊」、「把通知全關了就不會擋住，眼不見為淨」、「改這樣就是讓多數人的桌布不會被通知全部擋住，殊不知蘋果不知道很多人愛這個通知XD」、「沒通知好焦慮啊，整個擠一坨是怎樣啦！」
然而，也有網友提供解法「只要到設定>通知>從推疊改成列表就可以了」、「設定>通知>堆疊，不過他是從下面疊上來喔，所以通知很少的人還是一樣從最底下開始疊不滿XD」、「我APP一堆好險，通知無時無刻都堆疊到爆！謝謝提供方法」；而也有網友慶幸「好險還在觀望，我可以為了這個通知欄位不更新！」、「感謝滅火，真的有醜到這個通知」。（編輯：張嘉哲）