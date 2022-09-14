工作幾天能買iPhone14？台灣排名曝光 這國半年都買不起
蘋果iPhone 14系列新機即將在16日正式開賣啦！上禮拜進行預購時，不少果粉就已經搶破頭，甚至有些系列機已經要等到一個多月以上才能拿到，說到底，一支手機27900起跳卻還是賣得嚇嚇叫，究竟是台灣經濟好、消費力佳，還是說是蘋果魅力無限大促進購買力呢？有國外網站統計了全球多個國家的iPhone售價，換算該國民眾需要工作多少天才能換新機，台灣名次還算中階位置。
根據國外網站「CompareDial」近日公布一筆數據，統計iPhone 14售價，台灣是全世界第5便宜，128GB約新台幣2萬7900元起，最昂貴的型號iPhone 14 Pro Max 1TB售價約新台幣5萬6400元起。
然而計算每個國家的人買一支iPhone 14佔薪水比例多少，台灣人只需花年薪的2.73%或月薪的32.73%，就能購買基本型號iPhone 14 128GB，換算成天數，只要工作56.74小時，約7.09個工作天，就能換新機，在全球購買力排名第9，位處中階的位置。
其中佔比最少的則為盧森堡，盧森堡因為低稅率和薪資中位數高，成為全球購買力最高的國家，只需花費年薪的1.61%，相當於工作4天，就能買到iPhone 14 128GB；然而幾家歡樂幾家愁，佔薪水比最高的則為奈及利亞，因為國內進口費高昂，竟然得花費年薪69.12%，等於辛苦工作半年還買不到當地售價1,571.57 美元（約新台幣4萬9千多）的基本型號iPhone 14 128GB，由此可以看出iPhone 14在全球的的性價比，台灣人相對起來富足許多。（編輯：張嘉哲）
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