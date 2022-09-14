王思佳曾被媽跟蹤！曝小王美要「智取」：家長會長選定了

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坦言自己就是這般個性，她已可想見未來上學後，小王美可能會很直接說出心裡的話，但不見得是別人想像中小孩該有的樣子。思佳笑說自己已經都知道小王美可能會犯哪些錯，「畢竟她媽媽這樣一路殺出重圍，家長會長我是選定了」，開玩笑要幫小王美排除困難，「媽媽就是這樣幫你出去打拚一輪的角色啊」，直說已經看出她身為獅子媽媽的狩獵野心。
王思佳認為布蘭妮把她照顧、保護的太好，想起第一次離家時她連簡單煮食都不會，透露「布蘭妮阿嬤沒有做到的部分，媽媽會補足」，希望小王美在她的教導之下有最基本的生活技能，她認為自己在40歲是最適合教育小孩的年紀，一提到「她20歲後、我60歲嘛」，思佳忍不住笑出來說「怎麼聽起來有點老，」還說自己悲從中來。雖然寵愛小王美，但思佳不護短地說，她還是會放一些小坑或埋伏，再去救小王美出來，「因為現在小孩很聰明，哄騙或嚇唬已經沒有用，而要『智取』」。
她話鋒一轉，透露小王美雖然個性和自己如出一轍，但長得和老公十分相像，笑稱「現在留個小短髮、穿個小背心，跟爸爸在家裡穿吊嘎的樣子好像」，直說衣著打扮很重要。還說每次看到小王美發脾氣、亂丟東西的樣子，連保姆都會轉頭過來偷看她，布蘭妮也會幫腔「你當年還不是一樣」。藝人小S常開玩笑抱怨許老三惹惱她的行徑，總被旁人直說就是她的翻版；思佳則說「小王美很像讓我用第一視角看到當年的樣子」，譬如小王美要人抱著搖睡還不讓人坐下，讓布蘭妮開心直呼「哼！妳也一樣」，思佳直說「不要把小孩當作是還債，而是一種學習」。
思佳透露某夜自己累了整天，關燈準備睡覺時，無論怎麼哄、小王美就是不肯睡，講到自己都要生氣了，「小王美還對著我笑」，她只好心一橫、笑著說「好啊不要睡覺，那我們今天都不要睡覺好不好」，把燈全部打超亮，「妹妹！媽媽陪你玩」，結果小王美竟然嚇到、5分鐘內就睡著。她自豪地說「獅子座就是這樣，你不能逼她，她不想睡覺就越想證明她很清醒」，所以思佳反其道而行，「深諳反骨的性格就要對症下藥」，笑說「很像自己對自己的抗爭」，證明這招對小王美有用。
她坦言，其實跟小孩相處是靠「觀察」，與其花很多時間講解，「有時候她願不願意告訴你，跟你有沒有了解或觀察她很重要」，笑說布蘭妮以前都會跟蹤她；但被問到未來自己不會跟蹤小王美嗎？思佳百般猶豫不敢斷言，分享「現在鏡頭打開還可以講話，像我剛休息一下已經透過視訊看了小王美」，開玩笑說「不用像我媽那麼辛苦，她（小王美）已經活在我的監控之下」。