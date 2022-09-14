3子女患罕病漸失明！全家攜手「環遊世界」：看世界的美
眼睛是靈魂之窗，但有人年紀輕輕視力就隨著年紀增長而逐漸失明，加拿大一對夫妻育有4名孩子，其中有3個孩子罹患遺傳性「視網膜色素病變」（Retinitis Pigmentosa），將會漸漸失去視力；這對夫妻決定帶著孩子們一起去環遊世界，希望能他們親眼看見世界的美麗色彩。
根據《CNN》報導，加拿大夫妻伊迪絲（Edith Lemay）與塞巴斯蒂安（Sebastien Pelletier）結婚12年、育有4名子女，當時3歲的女兒米婭（Mia）就醫後，被醫師發現罹患罕見的遺傳疾病「視網膜色素病變」，這種疾病將隨著患者年齡漸增，導致視力下降甚至完全失明。
令人感到遺憾的是，不僅米婭染病，伊迪絲和巴斯蒂安另外兩個兒子，7歲柯林（Colin）與5歲羅倫（Laurent）也被診斷出一樣的疾病，僅剩兒子9歲兒子李奧（Leo）視力是正常的。
因此伊迪絲與塞巴斯蒂安決定，要讓孩子們「不要看書中的大象，要看真正的大象！」夫妻倆花了1年時間，規劃、存錢，帶孩子們來場環遊世界的旅程；目前他們已經走訪過納米比亞，孩子們在那裡親眼見到書中的大象、斑馬及長頸鹿，隨後一家人也前網尚比亞、坦桑尼亞、土耳其、蒙古、印尼，預計明年3月才會返回加拿大。（編輯：孫唯容）