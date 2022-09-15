廖老大飲料店仙女店員+1！全糖美貌電暈萬人 神人曝店址
本站先前曾報導過《廖老大飲料店遇「超仙女店員」！老司機喊香爆 跪求地址》，當時位在竹北店的正妹女店員就曾掀起一波討論潮，而如今又有人挖掘到一位廖老大飲料店的美女店員，亮麗外貌讓不少網友驚呼：「女店員比飲料甜！」
一名網友11日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，他表示自己是飲料公道伯，買完料老大的飲料店後，想說一句公道話，就是「廖老大飲料店的（店員）有夠好喝～」，並直呼：「先不說了等等開馬3再去喝一杯！」
只見原PO附上的照片中，有一名氣質脫眾的黑髮女店員，雖然只露出上半臉，但是可以看出精緻的五官十分秀麗，白皙皮膚配上旁分的黑長直髮更是顯得氣質清新，讓人忍不住多看幾眼。
而不少網友看了也留言，「妹子真好喝」、「哪一家也不標註，我騎腳踏車去看妹子」、「店員可愛什麼都好喝」、「女店員比飲料甜」、「店員對了什麼都對了」、「好不好喝是一回事，先要到電話才是目標」、「這些都不重要，只想知道店面在哪裡，女店員的ig在哪裡」、「這店員看起來超好喝的欸」、「這家店我覺得可以」、「不得不說目前網路看到的廖老大店員都還蠻正的」，另外，也有網友透露這間才是三重仁愛店。（編輯：賴禹妡）