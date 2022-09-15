太雄偉！壯壯練鉛球「只穿小可愛」 身子一壓洩銷魂畫面
樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長壯壯（本名沈立心），擁有清甜五官、健美身材，出道10年，上月初終於發行首本個人寫真集，自豪秀出「精品級蜜桃臀」，因而被封為「人間水蜜桃」，近期又忙於體育實境節目《全明星運動會4》黃隊隊長任務。她日前在粉專PO出練鉛球的一系列照片，只穿Bra top拍照，身子一壓，胸線相當傲人，讓超過1萬名網友一飽眼福。
曝光的照片，壯壯原本穿著水藍色風衣外套，接著把拉鍊拉下，露出白色運動內搭衣，腹部馬甲線清晰可見，側身投擲鉛球瞬間，貼腿褲讓凳子臀及纖腿的形狀無所遁形，甚至可感受大小腿結實肌肉，其中一張照片，她脫掉外套，席地而坐，雙手向前撐地，身體微傾，32D雙峰被集中托出W字母，事業線相當深邃，配上無害笑容，殺傷力不容小覷。
練鉛球練到左手大拇指關節積水，無法彎曲，最終擲出6.65公尺的成績，壯壯說：「從來沒有想到有一天我也能丟鉛球，生命就是這麼有趣對吧！運動就是件這麼迷人的事情！」網友看到福利照，大呼：「已放到最大」、「看到腹肌了，越來越精實的壯壯」、「真兇」、「翹臀隊長！」吸引1.4萬人按讚。（編輯：楊穎軒）
壯壯首本寫真書《壯見蜜桃》，已經正式發售，點此看更多。