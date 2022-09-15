政大男廁隔間驚現「陳時中探頭」！學生嚇傻：挫在褲子上
民進黨台北市長參選人陳時中日前公布免治馬桶政見，宣傳影片出現類似韓國電影《熔爐》的廁所窺視橋段，引起論戰，團隊隨即刪除爭議片段，但擋不住網友們的積極二創。近日就有政大學生在校園男廁隔間上廁所，抬頭猛然發現竟有一個「陳時中探頭」看板，令來如廁的他差點「挫在褲子上」，貼上網後引起討論。
14日一名政大學生於臉書《NCCU政大學生交流板》貼出照片，畫面中能看見隔間上方被貼上一張陳時中的頭像看板，似乎在致敬其宣傳影片的畫面，可這創意卻讓該學生嚇壞，表示「哪個北七貼的害我挫在褲子上」。接著公布地點在總圖4樓男廁，他表揚「撇除選舉、性騷擾和褲子問題不談，這個裝置藝術達到從線上到線下、從虛擬到實體的新高度，堪稱迷因界表率」，最後說明已將看板去除，並解釋自己沒有真的「挫出來」。
畢業於國立政治大學政治系國民黨台北市議員徐巧芯，看到後也轉發表示「政大學弟妹好猛XD決定了，明天我也要帶一個陳時中的頭去朱學恒的直播！」
網友也稱讚其學生的創意「驚嚇指數達到新高點」、「政大的學弟妹有創意喔！正大光明的二創」、「這可以入圍年度最佳笑料大獎」、「這位同學的二創是我到目前位置看過最棒的！！有驚嚇也有驚喜」。 （編輯：李惠婷）