尪一個多月不洗澡！洗完「浴缸暗黑慘況」曝光 人妻崩潰
婚後要與另一半相伴數十年，若彼此生活習慣或觀念不合，肯定避不了三天一小吵五天一大吵。就有民眾在網路上抱怨老公衛生習慣差勁，婚前沒發現，但婚後一一浮現，除了全身沾滿煙味外，最令她受不了的是他不喜歡洗澡，最高紀錄達到超過一個月不洗，更PO出照片佐證，圖片一出，引發熱議。
原PO於臉書社團《匿名2公社》發文，說明自己的丈夫生活習慣差，婚前男方因有婆婆打理使她毫無察覺，婚後那些問題才逐漸嶄露。首先是男方有抽菸習慣，全身煙味令原PO感到難受；第二是有吃宵夜的習慣，婚後「從一個高大英俊的男人變成100多公斤的油膩男」；第三是常常躺在沙發上刷手機看劇，常常熬到凌晨兩、三點。
其他還有很多零碎的壞習慣，例如尿出馬桶外不自行清理；出恭完屁股不擦乾淨使內褲卡上排泄物；不喜歡洗手；臭襪子亂丟沙發；早上不疊被子等等。
其中原PO最難以忍受的是「他不喜歡洗澡」，每天都必須三催四請，而這次竟有超過一個月沒洗，他淋浴完後浴缸上沾滿汙垢，他甚至興奮地用衛生紙擦起，秀給原PO看，兩人因這件事吵到幾近離婚邊緣，但她又想著「我們還有兩個小孩不可能就這樣離婚啊，請大家幫我想想辦法，除了離婚要怎麼改變他的生活習慣？」
網友回覆「這樣的狀況還能洗腦自己有兩個孩子，所以不能離婚？發文問心酸的」、「若無法離婚，就是分居，看是妳帶著孩子搬出去住，還是他搬出去住，跟他說清楚」、「我蠻佩服妳的可以跟他一起睡覺」、「一個月沒洗澡？？很難想像…. 不就臭氣熏天？或者找他一起洗澡啊，鴛鴦浴，順便幫他搓澡洗乾淨…」。 （編輯：李惠婷）