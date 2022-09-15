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家樂福「咖啡買1送1」即日起限時15天　集10點加碼送1杯

▲家樂福 inLove Café 雨林咖啡嚴選高品質巴西哥倫比亞產區友善雨林咖啡豆，滿足消費者挑剔的味蕾。（圖／品牌提供）
▲家樂福 inLove Café 雨林咖啡嚴選高品質巴西哥倫比亞產區友善雨林咖啡豆，滿足消費者挑剔的味蕾。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-15 11:58:10

10月1號為世界咖啡日，家樂福inLove Cafe即日起（9/15）推出長達15天的冰/熱美式買1送1，並且在活動期間內購買inLove Cafe全品項，皆可於家樂福APP參加集點免費送活動，只要集滿十杯再送1杯（贈品不參與集點），另外還有機會拿到限量版柴語錄獨家聯名的廢柴版咖啡杯！而7-11「CITY秋分7犒賞」開跑，蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯400元、風味飲任選7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡）。

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▲家樂福 inLove Café買一送一外，再加碼推集點免費送活動。（圖／品牌提供）
▲家樂福 inLove Café買一送一外，再加碼推集點免費送活動。（圖／品牌提供）
10月1號為世界咖啡日，台灣民眾熱愛咖啡已聞名國際，家樂福看準台灣咖啡市場年產值約800億元，旗下inLove Cafe品牌建立了內部CQI杯測師團隊，並且選用屏東巴魯那莊園咖啡豆，是曾榮獲COFFEE REVIEW 高分評鑑及採用獲得IIAC國際咖啡評鑑金獎肯定的雨林認證咖啡豆，並且驚喜推出長達半個月超划算的咖啡買1送1促銷。

即日起至10/1為止，冰/熱美式皆享有買一送一優惠，並有機會拿到柴語錄與inLove Cafe獨家聯名的廢柴版咖啡杯，數量有限柴柴迷快手刀搶購；活動期間內購買inLove Cafe全品項皆可於家樂福App參加inLove Cafe 集點免費送活動，集滿10杯再送1杯（贈品不參與集點）

▲7-11今起連續七天，在APP行動隨時取舉辦「CITY秋分7犒賞」活動。（圖／業者提供）
▲7-11今起連續七天，在APP行動隨時取舉辦「CITY秋分7犒賞」活動。（圖／業者提供）
此外，7-ELEVEN今（15）日起至9月21 日連續七天，在APP行動隨時取舉辦「CITY秋分7犒賞」活動，推出蜂蜜拿鐵7杯400元、CITY CAFE風味飲7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡），此外還有黑糖珍珠撞奶7杯300元、香鑽水果茶7杯350元。明（16）日起連三天周末加碼，CITY PRIMA精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項2杯99元，同樣也是半價超狂優惠，每天一杯咖啡的愛好者千萬別錯過。

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