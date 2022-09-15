「公費清冠一號」新增適用對象！羅一鈞：會再視情況調整

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1.年齡≥65歲。
2.BMI≥30。
3.未完整接種疫苗者。
4.吸菸(或已戒者)。
5.糖尿病。
6.慢性腎病。
7.心管疾病（不含高血壓）。
8.慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）。
9.結核病。
10.癌症。
11.慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)。
12.失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷、腦中風及其後遺）。
13.失智症。
14.具過敏史、過敏性及免疫風濕疾病。
15.影響免疫功能之疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。
經中醫師公會反彈後，衛福部9/9針對「公費清冠一號」適用範圍緊急召開會議，經考量後，決議增列適用對象，其中包括下列3者。
1.確診且高燒不退(體溫39度持續2天以上)
2.明顯咳嗽兼具喘
3.咽痛嚴重飲食困難。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。