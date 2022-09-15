COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「公費清冠一號」新增適用對象！羅一鈞：會再視情況調整

▲羅一鈞表示，9/29衛福部會再跟相關中醫專家們討論，視情況判斷是否需要再做調整。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞表示，9/29衛福部會再跟相關中醫專家們討論，視情況判斷是否需要再做調整。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-15 15:08:592022-09-15 15:11:42

衛福部日前宣布，從本月15日起，清冠一號公費對象將限縮為僅供染疫「高風險族群」，不料消息公布後，立刻引發中醫界反彈，對此，衛福部緊急修正適用範圍，放寬至民眾若確診，符合發燒、咳嗽、咽痛嚴重等條件即可公費使用，2週後會再視情況調整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，清冠一號今天（15日）起，調整公費對象，僅針對新冠肺炎確診症狀輕微，且具下列任一「重症風險因子」之病人：

1.年齡≥65歲。

2.BMI≥30。

3.未完整接種疫苗者。

4.吸菸(或已戒者)。

5.糖尿病。

6.慢性腎病。

7.心管疾病（不含高血壓）。

8.慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）。

9.結核病。

10.癌症。

11.慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)。

12.失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷、腦中風及其後遺）。

13.失智症。

14.具過敏史、過敏性及免疫風濕疾病。

15.影響免疫功能之疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。

▲（圖／記者許若茵攝）
▲衛福部日前宣布，從本月15日起清冠一號公費對象將限縮為僅供染疫「高風險族群」。（圖／記者許若茵攝）
經中醫師公會反彈後，衛福部9/9針對「公費清冠一號」適用範圍緊急召開會議，經考量後，決議增列適用對象，其中包括下列3者。

1.確診且高燒不退(體溫39度持續2天以上)

2.明顯咳嗽兼具喘

3.咽痛嚴重飲食困難。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

中重症+186！3歲童哮吼「高燒到40度」　加護病房搶救中

死亡＋57！10歲男童收治住院一週不治　患有先天免疫病史

入境旅客大增！桃園機場塞爆　學者：防疫計程車量能不足

死亡＋37！20多歲男確診後昏迷隔天病逝　有心律不整病史

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀