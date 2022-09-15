iPhone14明開賣！男喊「想送未來女友」 妹子秒回悲劇了
iPhone 14系列將在明（16）日開始正式發售，許多等不及的果粉已經在網路上掀起熱烈討論，甚至有民眾到電信門市外排隊等待。而就有一位女網友分享，身邊的男性朋友用想買「iPhone14送未來女友」的話術直球告白，但遭到拒絕後卻幻滅惱羞，怒噴一句「妳以為妳是誰，笑死」讓女網友好傻眼，引發熱議。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，分享自己與一位男性友人的對話，對方先用「好久不見」當開場白，接著表示「聽說妳分手了喔？」女網友反問「你想表達什麼？」對方順勢告白，直呼「一直都很喜歡妳，要不要跟我交往？」還說iPhone14開賣後「想送給未來的女朋友，妳願意收下嗎？」
可惜落花有意流水無情，原PO坦言「只當你是朋友而已」，對方心態逐漸炸裂，接著逼問「妳不是恢復單身嗎？我不能追求妳嗎？妳不能接受我嗎？」原PO也直球回應「不能，抱歉」。男方這時再也無法控制自己，怒噴「送妳哀鳳14也不當我女朋友，笑死，連追求的機會都不給我，妳以為妳是誰？」原PO也火大反擊，「我用13 pro我為什麼要為了哀鳳14當你的女朋友？」最後直接把男生封鎖。
原PO傻眼表示「雖然不是大富大貴但是小錢也是有的，要換手機我自己有錢啦！」網友也紛紛在底下留言回覆說，「一個14就想要騙到一個女朋友會不會想太多」、「不考慮投稿直男行為研究社嗎」、「這種人的東西萬一女生收下了，以後就是24小時都把這件事放嘴上」 、「拿完手機再分啊」。（編輯：倪浩軒）
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