海漂豬屍染非洲豬瘟！「金門豬肉、加工品」暫停輸台一週

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應變中心指出，相關檢體經畜衛所PCR檢測後，非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，今日基因片段序列分析結果顯示，與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。
應變中心提到，由於金門縣地理位置非常接近中國大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸，因應本次個案，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行澈底消毒。
應變中心宣布，因應海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣防疫所即依程序派員對發現地點半徑3公里內10場養豬場進行訪視，豬隻健康狀況良好，未發現異常情形，但為確保整體產業安全，農委會今將依《動物傳染病防治條例》第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1週無疫情發生，才可解除管制。
根據統計，自107年12月30日迄今，海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共17例，分別為金門縣14例、連江縣2例及新北市1例。
應變中心呼籲，最近亞洲地區非洲豬瘟疫情仍屬嚴峻，國人不可輕忽，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返台，以免受罰，同時也請養豬農友自主落實豬場人、運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，維護豬隻健康及財產安全，共同防堵非洲豬瘟入侵。