Angelababy盤腿抽菸片遭瘋傳！店家認「員工偷拍」道歉了
Angelababy（楊穎）擁有混血美貌，舉手投足都充滿仙氣，不過近日微博上卻瘋傳她盤腿吞雲吐霧的影片，且手勢相當老練，網友雖認為抽菸不違法，但也提醒baby應該注意自己的「交友情況」，引發各界關注。而當時她人所在的店家也發文致歉，承認Angelababy是被自家員工偷拍，未來會加強管理。
回顧事件，Angelababy和一群朋友到店裡玩「劇本殺」，沒想到被店內員工偷拍並外流，且Angelababy在影片中盤腿老練的模樣，瞬間登上微博熱搜第一，掀起話題。對此，店家發文向Baby道歉，表示「偷拍者是前離職的員工，深感抱歉，強調之前很多明星、網紅都到本店玩過，從未發生類似的事情，承諾以後一定會加強管理」。
此外還有自稱是該店員工的網友造謠Angelababy相關其他事蹟，店家也一併澄清表示「該人並非是本店的員工，我們將對此人追究法律責任」。
而對於Angelababy抽菸影片流出，不少網友不以為意，認為抽菸其實不違法，譴責偷拍影片的人，但更多人在乎的是Angelababy已不是第一次被拍到抽菸，過去她承認吸菸是不良嗜好，決定要戒菸，結果私底下畫面曝光，仍然是戒菸失敗，認為她自己「交友狀況」要好好審視。（編輯：張嘉哲）