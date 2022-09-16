最討厭表情符號是「它」！網友公認反感：一堆人不懂愛傳
現在科技發達，不少人聊天已經都不再是以電話的模式進行，都以社群軟體進行，然而在傳訊息時，眉角可以說是非常多，除了用字遣詞之外，還有表情符號也可能一秒惹怒別人！近日，就有網友討論最討厭看到什麼「表情符號」，貼文引發熱議。
一名網友在PTT貼文指出「每次看到別人打＝＝不知道為什麼都會讓我很不爽，而且有些人真的打習慣，什麼都要加上＝＝，問說要吃什麼會回『都行＝＝』；問說要一起去嗎會回『我自己去就好＝＝』，我知道他沒別的意思，但看到就會讓人很不爽，你們身邊也有這種＝＝的朋友嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「我對表情符號沒什麼意見，但你朋友的用法我會賭爛」、「＝＝真的不該存在這世界上......」、「真的是這樣＝＝」、「＝＝史上最該消失的符號」、「= =這樣用真的蠻討厭的，@@比較百搭」、「＝＝看到一把火都上來了」、「超討厭＝＝看了就不爽」。
而也有網友認為「＝＝」應該是屬於比較無言、傻眼的用法，原PO朋友可能有些誤會意思亂用「我都是覺得很無言的時候才用啊......這還好啦」、「我是覺得還好，不過一直用真的很煩躁，很想封鎖」、「還有^^這個也是.....跟＝＝同樣氾濫，一堆人不懂意思在那用」。（編輯：張嘉哲）