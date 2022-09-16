清晨「逛蘋果官網」他喊爽到了！果粉朝聖嗨：直接退訂單
蘋果iPhone 14系列新機今天上午正式開賣，不少人都已經預訂各種時間前往蘋果專賣店取貨，準備開箱新機，但幾家歡樂幾家愁，有些人成功預訂第一批取貨的iPhone 14，但也有人手腳太慢，預訂新機要等到10月快底才能拿到。然而，就有網友半夜逛蘋果官網時，意外發現官方釋出少量的現貨提供預購，掀起討論。
一名網友在PTT貼文指出「早起的鳥兒有蟲吃！想要趕快取貨iPhone 14 Pro的趕快去官網刷訂單喔！iPhone14 Pro 系列可以選到店取貨了！」同一時間也有網友發文表示「清晨逛蘋果官網發現iPhone14 Pro 系列可以選到店取貨了！沒搶到第一批的人快去搶！」
貼文一出，不少早起的果粉紛紛查看，結果發現該資訊正確，立刻預訂「噢買尬！感謝分享資訊，成功搶到一支.....」、「應該是釋出少量多進的現貨，搶到了好開心啊，明天就可以拿了」、「訂了一隻紫色pro max明天店取，爽」、「爽爆！本來是預訂到10月底的變成明天拿，直接退之前訂單了」、「起來上個廁所就刷到一台14Pro Max！當天取貨囉！」、「跟去年一樣都是早上六點左右放貨，恭喜搶到的人」。
而《NOWnews》記者上午9時整實際到蘋果官網查看，發現目前iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max系列又不能選取到店取貨的選項，應是名額又被搶購一空，顯見iPhone 14 Pro系列的買氣實在強強滾。而也有內行網友透露「以往每天早上都會有，整天不定時也會有，沒事可以刷刷看」。（編輯：張嘉哲）
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