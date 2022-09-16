夜市驚見「性感彈珠妹」！超兇上帝視角瘋傳 本尊神到了
常常我們都會在街道上看到各種裝扮或者穿著火辣的女子，像是過往穿比基尼騎重機的正妹、停等紅燈熱舞的妹子等等，被發上網都掀起一波熱烈討論。近日，網路就流傳一段「超兇上帝視角」打彈珠的畫面，引起不少人熱議，其本尊身分也被神到了！
近日在Tik Tok流傳一段影片，畫面中一名女子現蹤，只見她穿著一身低胸的黑色上衣，外頭罩著一件長袖薄的外套正在寧夏夜市打彈珠，由於拍攝的角度從上往下拍，整個好身材一覽無遺，血脈噴張的畫面瞬間讓網友瘋傳。
不少網友看完影片後紛紛表示「阿娘威！這個視角太兇了」、「住寧夏附近都從沒碰過那麼兇的」、「夭壽，這個身材真的極品欸」、「有夠好看！正妹打彈珠，一定有幫忙招攬生意」、「這個視角道德在哪裡？良知在哪裡？IG又在哪裡？」、「卡IG，好正喔」。
而也有網友神出該名辣妹身分，其實是JKF女郎「蘿莉」，IG追蹤人數有高達8.4萬人，人氣相當高，仔細端看版面可以看出蘿莉經常分享自己的好身材以及日常生活，且該彈珠影片也確實出現在她的版面，當時她寫下「打彈珠我超弱的！但為了獎品還是超努力」搭配火辣視角影片成功引起話題。（編輯：張嘉哲）