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好市多開賣iPhone14！價格竟比蘋果官網便宜　人潮排爆了

▲蘋果新機iPhone 14系列今（16）日正式登台開賣，各處都湧現排隊人潮。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
▲蘋果新機iPhone 14系列今（16）日正式登台開賣，各處都湧現排隊人潮。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）

編輯中心/綜合報導

2022-09-16 11:06:472022-09-16 11:16:36

蘋果新機iPhone 14系列今（16）日正式登台開賣，各處都湧現排隊人潮。不過就有民眾發現，好市多5種機型價格竟都比官網便宜，現場更出現排隊人潮。

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臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》有不少網友回報今（16）早盛況「中華店外面整排人在等開門」、「原來今天開賣i14，難怪9點就有人帶著雨傘跟椅子，坐在好市多門口等開門了」、「桃園8點Pro 、ProMax都賣完」、「新莊好市多紫色跟銀色都沒貨了」。

▲iPhone14、動態島、iPhone14開賣（圖／記者張志浩攝）
▲iPhone14開賣。（示意圖／記者張志浩攝）
另外也有民眾到現場紀錄下好市多iPhone14售價：

iPhone 14 Pro Max 256G：
好市多標價 4萬0899元；蘋果官網 4萬2400元（相差2001元）

iPhone 14 Pro 256G：
好市多標價 3萬7049元；蘋果官網 3萬8400元（相差1351元）

iPhone 14 Pro 128G：
好市多標價 3萬3669元；蘋果官網 3萬4900元（相差1231元）

iPhone 14 256G：
好市多標價 3萬0295元；蘋果官網 3萬1400元（相差1105元）

iPhone 14 128G：
好市多標價 2萬6899元；蘋果官網 2萬7900元（相差1001元）

好市多售價曝光後，也讓不少鄉民驚呼「這次感覺貨很多 ，黃牛真的要哭了」、「好市多比官網便宜？WoW，真香」、「新莊排到我前面兩個，最後的pro256g也沒了，哭」。（編輯：潘毅）

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