全台首例！iPhone 14 Pro死機一片黑 開箱片果粉妹崩潰
蘋果iPhone 14系列新機今天上午正式開賣，不少民眾老早預約好早上就取貨，換到新手機相當開心，不過稍早就傳出全台第一案例，一名網友購買iPhone 14 Pro，今天早上拿到手機後超爽開箱，沒想到拿出來直接死機一片黑，讓她傻眼自己拿到「機王」，引起熱烈討論。
一名網友在「Dcard」貼文指出「原本9點多開開心心的拿到手機想趕快換手機，結果…....機王謝謝！」只見貼出的開箱影片中，該網友購買的為iPhone 14 Pro深紫色，結果狂按開機鍵，手機螢幕卻無動於衷，始終呈現一片黑的狀況，讓她相當傻眼。
貼文一出，網友紛紛回應「恭喜！全台第一例！」、「好險我都不搶頭批的」、「有插著充電器試試嗎.....」、「直接首批變成不知道要多等幾個月了」、「要換機應該有難度＝＝又是深紫色.....」、「感謝，我就是在等首批受災戶出聲」、「我在微博看到有人也出現一樣的狀況，聽說是要等系統升級？」、「問看看蘋果專賣店吧！」
而今天iPhone 14系列開賣之後，各地通訊行以及好市多、蘋果專賣店都擠滿人潮，其中好市多售價又比官方還要便宜一千餘元，一早開賣時，夯款iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max不到15分鐘就搶光，還有待補貨；至於官方部分，稍早還有網友搶到少量iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max現貨，內行網友透露「開賣後官網每天不定時都會釋出現貨，預約比較靠後的人可以晃晃看，說不定能提早拿到！」（編輯：張嘉哲）
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