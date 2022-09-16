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網紅荷莉輕生後復活！反骨酷炫收應徵履歷　神回秒被封鎖

▲反骨男孩近日開始徵才，酷炫意外收到先前與林心如有爭議的網紅「荷莉」履歷。（圖／翻攝自酷炫臉書）
▲反骨男孩近日開始徵才，酷炫意外收到先前與林心如有爭議的網紅「荷莉」履歷。（圖／翻攝自酷炫臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-16 11:57:05

藝人林心如先前爆出網紅「荷莉」假冒成自己的姪女，藉機向廠商討公關品、合作，提醒大家不要受騙，結果過沒多久，卻傳出荷莉便傳出輕生消息，事隔3週，荷莉竟「復活」向林心如索要慰問金，讓外界霧裡看花。然而，網紅反骨男孩「酷炫」近日公布他自己與荷莉對話，透露對方想加入反骨男孩，結果酷炫神回慘遭封鎖，引起網友熱議。

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酷炫15日在臉書曬出與荷莉在IG的對話截圖，圖中可看到荷莉主動詢問「酷炫團隊什麼時候徵人？我想投履歷給你們」，接著疑似是「團隊人員」的人再補充「我們家的荷莉不輸蕾拉（菈）唷！」不久後酷炫便果斷給了信箱帳號，荷莉則表示「謝謝酷炫」。

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▲酷炫分享與網紅荷莉的對話，並透露對話之後就被封鎖。（圖/酷炫臉書）
話鋒一轉，酷炫表示「你看過《火影忍者》嗎？我想要拍穢土轉生之術（將亡魂召回人間復活的禁術）妳OK嗎？我想拍一個探討妳怎麼還活著角度的影片，蠻好笑的，孫生也可以一起」似乎是想幫助對方用自嘲方式化解這次危機。

沒想到此話一出，荷莉遲遲沒有回應，他點進對方頁面一看，才發現自己被封鎖了，讓酷炫傻眼表示「好特別的人，怎麼投完履歷把我給封鎖了？台灣人都沒辦法配合拍屌的企劃，真是一點都不反骨」；網友看完對話後紛紛笑說「太好笑了XD你的企劃一點也沒錯啊，她為何輕生後復活啦！」、「到底為啥事隔三週又復活，這片我真的想看.......」、「有才的酷炫XD投完履歷就被封鎖真的奇耙」。（編輯：張嘉哲）

▲酷炫遭到網紅荷莉封鎖。（圖/酷炫臉書）
▲酷炫建議拍片題材，遭到網紅荷莉封鎖。（圖/酷炫臉書）
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