網紅荷莉輕生後復活！反骨酷炫收應徵履歷　神回秒被封鎖

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話鋒一轉，酷炫表示「你看過《火影忍者》嗎？我想要拍穢土轉生之術（將亡魂召回人間復活的禁術）妳OK嗎？我想拍一個探討妳怎麼還活著角度的影片，蠻好笑的，孫生也可以一起」似乎是想幫助對方用自嘲方式化解這次危機。
沒想到此話一出，荷莉遲遲沒有回應，他點進對方頁面一看，才發現自己被封鎖了，讓酷炫傻眼表示「好特別的人，怎麼投完履歷把我給封鎖了？台灣人都沒辦法配合拍屌的企劃，真是一點都不反骨」；網友看完對話後紛紛笑說「太好笑了XD你的企劃一點也沒錯啊，她為何輕生後復活啦！」、「到底為啥事隔三週又復活，這片我真的想看.......」、「有才的酷炫XD投完履歷就被封鎖真的奇耙」。（編輯：張嘉哲）
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