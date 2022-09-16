租屋族「1家電」超少開又佔位！釣內行曝神用法：爽到翻
租屋族在入住時，通常房間內都已有房東附上的傢俱，不過近日就有一名網友抱怨，她租屋處的電視使用率不高也佔空間，裡頭還沒第4台，讓她想請房東直接將電視搬走，貼文曝光後，有內行網友搖頭勸停，並建議更爽的用法：「我們直接用來接筆電當外接螢幕打遊戲看劇再配上重低音喇叭，舒服！」
該名網友14日在Dcard中貼文，她以「不看電視可以請房東搬走嗎？」為題，表示雖然當初合約上就有註記包含電視，但在入住幾週後就發現使用率不高也很佔空間，「詢問房東能不能搬走，當時房東沒有理我」，如今已入住一年多，突然發現裡頭沒有第4台功能，讓她求助：「這樣的情況能不能乾脆請房東把電視搬走，通常房東會答應嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我房東有問我看不看電視，我說不看，但她說她沒地方放，所以現在還是放在我這」、「很多房東都超愛在租屋處放一堆老舊爛家具，不給丟又沒地方放，最後都拿回老家放要退租再搬回來」、「應該還是要看房東，我入住時也是說我沒在看電視，能不能電視櫃加電視都移走怕佔位置，房東也只是確認問我真的不要嗎就幫我搬走了」。
不過，也有租屋族曝電視的超爽功能，「我拿去接筆電當外接螢幕讀書用欸，吃飯配影片，螢幕好大好爽」、「之前男友和他室友是自己搬了一台二手電視，沒接第四台，然後我們都拿來接筆電看劇看電影或接switch打電動」、「我問過，房東幾乎不願意搬走，不過後來還是有使用到啦，在裡面下載Netflix來看或是連接switch來玩」、「我們直接用來接筆電當外接螢幕打遊戲看劇再配上重低音喇叭，舒服」。（編輯：賴禹妡）