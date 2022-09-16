腹瀉狂吞正露丸？醫師呼籲「正確用藥法」：一堆人都搞錯
根據食藥署今（16）日公布藥品回收警訊，「德佑」與「極東」正露丸主成分偏離規格，將於10月12日前回收8批號、約2000萬顆藥品。雖說日本正露丸是多數家庭的常備成藥，但新光醫院肝膽腸胃科朱光恩醫師提醒民眾，中藥成分的正露丸主要是抑制腸胃蠕動來「緩解腹瀉」，並非多數民眾誤解的含有「治療效果」，要注意不可過量服用。
朱光恩醫師說明，當民眾誤食不新鮮食物導致急性腹瀉，其實只要將吃到的毒素、髒東西排出去就會逐漸康復。而正露丸是工作、外出不方便一直跑廁所時，適量服用正露丸來抑制腸胃蠕動力，進而緩解腹瀉症狀，但並非民眾常誤解的有消炎、抗生素的治療效果，實際上過量服用反而會導致毒素無法順利排出，有症狀加重的風險。
而腹瀉患者除了靠正露丸緩解腹瀉症狀外，朱光恩醫師建議，補充活性好的益生菌來讓腸胃恢復健康，像是粉狀、膠囊狀益生菌。他也特別提醒，有不少民眾誤解可以靠優酪乳來補充腸胃中的好菌，實際上亞洲人患有乳糖不耐症的比例相當高，優酪乳中就正好含有乳糖，反而高機率加重腹瀉症狀。
最後朱光恩醫師強調，若是腹瀉併發黏液、鼻涕狀的糞便、血便、明顯腹痛、高燒不退、體重減輕、腰痛伸不直等症狀，建議盡速到醫院接受治療，可能是急性盲腸炎、克隆氏症等需要接受開刀治療的腸胃疾病。而除了腹瀉併發以上症狀外，若是腹瀉超過5天以上未改善，也要盡快到醫院尋求專業協助，千萬別過度依賴成藥而延誤治療時機。