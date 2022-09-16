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電話費暴增2百！她一查來源是iPhone「1功能」：別誤用了

▲有民眾常用iPhone「1功能」，導致電話費暴增2百元，讓她決定發文提醒其他人別誤用。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲有民眾常用iPhone「1功能」，導致電話費暴增2百元，讓她決定發文提醒其他人別誤用。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-09-16 15:49:222022-09-16 15:50:15

蘋果新機iPhone 14系列今（16）日開賣，甚至連前幾代機種的買氣也跟著上升。然而就有民眾常用iPhone「1功能」，導致電話費暴增2百元，讓她決定發文提醒：別誤用了。

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原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發文提到，「我的電話費是500多元，但這個月突然暴增2百元，上個月也多1百元」，讓她決定開始追查原因。

後續向電信公司確認後，原PO才驚覺「原來是iPhone 的簡訊裡的這個功能也會收錢，一個記號被收1元」。她提到，自己會在簡訊框長按後，使用出現的表情符號來紀錄，手機內簡訊的中獎序號序號是否兌換過。

▲原PO常常使用iPhone簡訊的這功能，卻意外導致電話費暴增。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲原PO常常使用iPhone簡訊的這功能，卻意外導致電話費暴增。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
遭遇曝光後，立刻有網友驚呼「我也不知道這要收錢耶」、「但我有用這功能，沒收過錢啊」；另外也有果粉解釋「iMessage的訊息表情回應功能，如果對方不是iMessage通訊，他就會傳送一則訊息跟對方提示你有對訊息選擇心情」、「雙方都是蘋果手機平板或電腦，用iMessage發這類簡訊就免費。對方如果不是那就會轉成一般mms簡訊，這個是要收費的」。

▲原PO也向電信業者調閱資料，才得知是自己的一習慣導致電話費增加。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
▲原PO也向電信業者調閱資料，才得知是自己的一習慣導致電話費增加。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）
事實上，蘋果公司也在官網上解釋，在 iPhone、iPad 和 iPod touch 上使用 iMessage 的訊息效果，需要有 Apple 的 iMessage 功能，才能傳送訊息效果。並視您的電信業者而定，傳送 SMS/MMS 時，可能需支付傳訊費用。如果您使用 iMessage 但無法使用 Wi-Fi，則可能需支付行動數據費用。（編輯：潘毅）

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