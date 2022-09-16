電話費暴增2百！她一查來源是iPhone「1功能」：別誤用了

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後續向電信公司確認後，原PO才驚覺「原來是iPhone 的簡訊裡的這個功能也會收錢，一個記號被收1元」。她提到，自己會在簡訊框長按後，使用出現的表情符號來紀錄，手機內簡訊的中獎序號序號是否兌換過。
遭遇曝光後，立刻有網友驚呼「我也不知道這要收錢耶」、「但我有用這功能，沒收過錢啊」；另外也有果粉解釋「iMessage的訊息表情回應功能，如果對方不是iMessage通訊，他就會傳送一則訊息跟對方提示你有對訊息選擇心情」、「雙方都是蘋果手機平板或電腦，用iMessage發這類簡訊就免費。對方如果不是那就會轉成一般mms簡訊，這個是要收費的」。
事實上，蘋果公司也在官網上解釋，在 iPhone、iPad 和 iPod touch 上使用 iMessage 的訊息效果，需要有 Apple 的 iMessage 功能，才能傳送訊息效果。並視您的電信業者而定，傳送 SMS/MMS 時，可能需支付傳訊費用。如果您使用 iMessage 但無法使用 Wi-Fi，則可能需支付行動數據費用。（編輯：潘毅）
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