音樂祭「超吉巨星」降肉普橘島！毛絨貴賓萌吃烤雞不輸陣
枯燥乏味的工作日，尤其到了週五，上班族是否就想要趕快下班，就算再多的手搖、炸雞等「福利」也無法釋放累積一週的壓力呢？對此，致力實踐樂業安居承諾的「橘子集團」為了讓員工們有更彈性的工作環境，2020年第一次舉辦「橘子寵物友善日」，讓主人們在公司就能跟可愛毛孩們追趕跑跳碰，同時也讓橘人間有更多對話、交流的契機！而今(2022)年同樣有不少萌寵「降肉」，像是10歲的紅貴賓LULU，當天中餐就跟主人在最狂員餐「普橘島」幸福地大啖烤雞之外，今年3月曾經在「春浪山線．台中」音樂季融化一堆人的「超吉巨星」，也跟主人首次參加寵物友善日，不少橘人一看到紛紛忍不住衝上前搭訕一波！
帶有一點陽光，又有三分秋天氣息的中午，正值橘子集團員餐「普橘島」尖峰用餐時段，依舊是滿滿的人潮，但今天略有不同的是，現場除了人，更有可愛毛孩一起同框！環顧四週，可以發現其中帶有一點白褐相間的長毛吉娃娃，在主人陪同下，展現高度的穩定與溫順，不僅給摸也給抱，讓人感受幾乎沒有個性的個性，超級親人的樣子顛覆許多人對吉娃娃的既定印象！而牠的身分其實大有來頭，4歲的洋洋其實就是今年「春浪山線．台中」音樂季，臉書上瘋傳美秀集團上台前空檔出現的「飛天吉娃娃」！
主人FanFan指出，洋洋陪伴自己經4年，不同於一般的短毛吉娃娃，長毛的品種相對穩定一些，五官比例也接近博美、蝴蝶犬一些，而自己雖然從小養到大，但每次替洋洋拍照，都還是會被那無辜的樣子萌哭。不過主人也發現，小型犬的四肢相對脆弱，所以不能太胖，於是也開始替洋洋實施體重控管計畫，要維持在3公斤以內，才不會對四肢有太大的負擔！
而另一頭，正在大吃烤雞的紅貴賓LULU，一邊吃著主人撕開的雞腿肉，一邊舔著嘴上的雞油，有別於全身都是毛的貴賓，主人宇彤將LULU身體的毛剃短，留下毛茸茸的頭部與四肢，不僅看起來與眾不同，摸起來更是更有層次感。不過可別看LULU吃爽爽，放飛自我的樣子，主人宇彤也正在替毛孩控制飲食，要將LULU導回苗條的身型，希望能在明年寵物友善日再現萌影！
在過去，很難想像，平常上班日能夠在公司盡情撸狗吸貓！事實上，橘子集團除了超狂員工餐廳普橘島、24小時健身房與小橘人專屬的幼橘園外，福委會也不定期舉辦各式各樣的員工活動，如今(16)日舉辦第二屆寵物友善日，讓橘人們帶毛孩來上班。福委們更貼心準備尿墊、撿便器等，讓全橘人一起幫你照顧毛小孩，也會先調查了橘人毛小孩的疫苗注射、過敏食物與個性等狀況，希望讓毛孩和家長都可以享受有寵物陪伴的一天，也讓沒有毛小孩的橘人們更認識寵物，達到寵物友善的目的！