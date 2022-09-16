COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

音樂祭「超吉巨星」降肉普橘島！毛絨貴賓萌吃烤雞不輸陣

▲「超吉巨星」降肉2022橘子寵物友善日，超萌紅貴賓現場表演吃烤雞。(圖/吳宗軒攝)
▲「超吉巨星」降肉2022橘子寵物友善日，超萌紅貴賓現場表演吃烤雞。(圖/吳宗軒攝)

生活消費中心/綜合報導

2022-09-16 16:40:592022-09-16 17:56:18

枯燥乏味的工作日，尤其到了週五，上班族是否就想要趕快下班，就算再多的手搖、炸雞等「福利」也無法釋放累積一週的壓力呢？對此，致力實踐樂業安居承諾的「橘子集團」為了讓員工們有更彈性的工作環境，2020年第一次舉辦「橘子寵物友善日」，讓主人們在公司就能跟可愛毛孩們追趕跑跳碰，同時也讓橘人間有更多對話、交流的契機！而今(2022)年同樣有不少萌寵「降肉」，像是10歲的紅貴賓LULU，當天中餐就跟主人在最狂員餐「普橘島」幸福地大啖烤雞之外，今年3月曾經在「春浪山線．台中」音樂季融化一堆人的「超吉巨星」，也跟主人首次參加寵物友善日，不少橘人一看到紛紛忍不住衝上前搭訕一波！

我是廣告 請繼續往下閱讀
帶有一點陽光，又有三分秋天氣息的中午，正值橘子集團員餐「普橘島」尖峰用餐時段，依舊是滿滿的人潮，但今天略有不同的是，現場除了人，更有可愛毛孩一起同框！環顧四週，可以發現其中帶有一點白褐相間的長毛吉娃娃，在主人陪同下，展現高度的穩定與溫順，不僅給摸也給抱，讓人感受幾乎沒有個性的個性，超級親人的樣子顛覆許多人對吉娃娃的既定印象！而牠的身分其實大有來頭，4歲的洋洋其實就是今年「春浪山線．台中」音樂季，臉書上瘋傳美秀集團上台前空檔出現的「飛天吉娃娃」！

▲飛天吉娃娃
▲2022年「橘子寵物友善日」出現的長毛吉娃娃-洋洋，真實身分竟是「春浪山線．台中」音樂季出現的「飛天吉娃娃」！(圖/擷取自yangyang4me-IG)
▲飛天吉娃娃。(圖/吳宗軒攝)
▲曾在網路上瘋傳的飛天吉娃娃，主人FanFan指出，洋洋不同於一般的短毛吉娃娃，長毛的品種相對穩定一些，五官比例也更接近博美、蝴蝶犬一些。(圖/吳宗軒攝)

主人FanFan指出，洋洋陪伴自己經4年，不同於一般的短毛吉娃娃，長毛的品種相對穩定一些，五官比例也接近博美、蝴蝶犬一些，而自己雖然從小養到大，但每次替洋洋拍照，都還是會被那無辜的樣子萌哭。不過主人也發現，小型犬的四肢相對脆弱，所以不能太胖，於是也開始替洋洋實施體重控管計畫，要維持在3公斤以內，才不會對四肢有太大的負擔！

而另一頭，正在大吃烤雞的紅貴賓LULU，一邊吃著主人撕開的雞腿肉，一邊舔著嘴上的雞油，有別於全身都是毛的貴賓，主人宇彤將LULU身體的毛剃短，留下毛茸茸的頭部與四肢，不僅看起來與眾不同，摸起來更是更有層次感。不過可別看LULU吃爽爽，放飛自我的樣子，主人宇彤也正在替毛孩控制飲食，要將LULU導回苗條的身型，希望能在明年寵物友善日再現萌影！

 

▲紅貴賓。(圖/吳宗軒攝)
▲10歲的紅貴賓LULU，當天中餐跟主人在最狂員餐「普橘島」幸福地大啖烤雞。(圖/吳宗軒攝)
在過去，很難想像，平常上班日能夠在公司盡情撸狗吸貓！事實上，橘子集團除了超狂員工餐廳普橘島、24小時健身房與小橘人專屬的幼橘園外，福委會也不定期舉辦各式各樣的員工活動，如今(16)日舉辦第二屆寵物友善日，讓橘人們帶毛孩來上班。福委們更貼心準備尿墊、撿便器等，讓全橘人一起幫你照顧毛小孩，也會先調查了橘人毛小孩的疫苗注射、過敏食物與個性等狀況，希望讓毛孩和家長都可以享受有寵物陪伴的一天，也讓沒有毛小孩的橘人們更認識寵物，達到寵物友善的目的！
 

▲紅貴賓。(圖/吳宗軒攝)
▲橘子集團福委會也不定期舉辦各式各樣的員工活動，如今(16)日舉辦第二屆寵物友善日，讓橘人們帶毛孩來上班，也讓沒有毛小孩的橘人們更認識寵物，達到寵物友善的目的。(圖/吳宗軒攝)

幸福員餐不能只有餐點強！普橘島首席咖啡師「一生懸命」

迎中秋！最狂員餐「普橘島」開賣月餅　無花果酥口味驚豔

下班直接約會？「普橘島」私廚晚宴讓員餐超浪漫

普橘人物／私廚是夢幻職業？「我連大便都在回客人訊息」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀