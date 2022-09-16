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信義區地當停車場！他問「蓋房不是賺更多？」　內幕曝光

▲有網友觀察到精華地段信義區竟有佔地不小的平面停車場，讓他好奇「為何不賣地或蓋房，而是選擇蓋停車場賺小錢？」（示意圖／取自unsplash）
▲有網友觀察到精華地段信義區竟有佔地不小的平面停車場，讓他好奇「為何不賣地或蓋房，而是選擇蓋停車場賺小錢？」（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-09-16 17:12:33

進年台灣房價不斷上漲，尤其台北市更是寸土寸金。不過有網友就觀察到精華地段信義區竟有佔地不小的平面停車場，令他好奇「為何不賣地或蓋房，而是選擇蓋停車場賺小錢？」貼文立刻釣出內行戳破內幕。

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一位網友在論壇PTT上發文提到，自己近期象山捷運站附近辦事，結果出捷運站就看到一個不小的平面停車場，停車價格也相當親民，這讓他開始好奇「為什麼大城市或市區的地主不選擇賣地，而會選擇蓋停車場賺小錢？」

原PO隨後假設「若是你自己在市中心有一塊地，這塊地賣掉，可能就好幾輩子不愁吃穿了，是因為已經夠有錢了不差那些，所以乾脆佛心做成停車場給大家方便嗎？不太知道這些地主的思維」，讓他決定發文詢問大家看法。

▲有網友好奇在寸土寸金的市區內，為何會有地主願意經營停車場。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友好奇在寸土寸金的市區內，為何會有地主願意經營停車場。（示意圖／翻攝Pexels）
貼文曝光後立刻引發話題，不少網友推測「等更好的價位」、「99趴都是產權難整合先收租看著辦，祖傳的很少有地是只有一個地主的」。

但隨後也有內行解釋「養地，都市法規會強迫你使用土地，不准放在那邊什麼都不做，不然要繳高額懲罰税」、「用最小的成本可以有現金流阿，又省事」、「停車場如果在市區的話超級賺成本又低，基本上就人事費而已」、「租停車位就賺爆了，幹嘛貸款一大堆蓋高成本房」。（編輯：潘毅）

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