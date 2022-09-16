林襄E級爆乳內衣搭短裙！下秒跌坐沙發 走光畫面全洩出
「樂天女孩」林襄長相甜美，擁有32E、23、33的火辣身材，還在1年內推出兩本個人寫真集，IG更坐擁130萬人追蹤，是當紅的啦啦隊女神之一。而她14日晚間在IG發限時動態，意外露出「裙底風光」，走光畫面也讓人眼睛不知該往哪擺。
林襄14日在限時動態發出14秒影片，內容則是幫經紀人，也是她的寫真集攝影師「莉奈」宣傳攝影課程；只見她在影片中身穿粉紅色爆乳內衣和白色澎澎裙，豈料疑似沒拿捏好力道，後仰「跌坐沙發」，雙腳也隨之抬起，讓粉色小褲褲全露出，走光畫面雖然不到1秒鐘，但仍被網友看得清清楚楚，掀起討論。
事實上，林襄爆紅後爭議不少，有網友挖出她去年在YouTube頻道談到自己常常因為身材受關注，被認為是花瓶，表示「不想靠奶紅，真的很希望自己胸部小一點」；但後來又被挖出17歲青澀模樣，被酸「二度發育」，也爆出「假奶風波」。
對此，《NOWnews今日新聞》日前也曾報導「林襄『被說假的』反擊了！當場脫衣驗貨 真實反應全曝光」一文，林襄其實早就上琳妲的YouTube頻道讓她當場「親自驗證」，結果琳妲一摸覺得又軟又彈，也忍不住直呼「天阿很軟耶，到底誰說妳是假的」，林襄也回應「就是網友們」，並透露讓她難過、沮喪的事情就是「被說靠身材」。（編輯：郭佩蓉）