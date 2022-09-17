60年來最靠近地球！木星「這天」又大又亮 抬頭就能看見
9月的夜空有好多的亮點，17日是太陽系中最遙遠的行星海王星到達到達「衝」的位置，而再經過10天後，27日則馬上由「木星」接棒，地球位於中心，屆時太陽和木星會位在地球兩側、且赤經經度相差180度的位置，台北市立天文館表示，今年木星的「衝」，是60年來最接近地球的一次，不僅視直徑最大，亮度也最高，是一生少有的觀賞良機。
天文館指出，木星是太陽系最大的行星，現在其實已經是夜空中最明亮的一顆星，一直以來都是天文迷觀測的大焦點，9/27日來到「衝」的位置時，也是木星最接近地球的時段，特別的是，這是木星自1963年10月之後，60年來最接近地球的一次，民眾只要用肉眼往東南方天空看，就能看見最亮的木星；天文館也將在10月1日晚間7時，透過線上直播揭開太陽系行星之王—木星的真面目。
天文館補充，美麗的土星現在依然耀眼，但適合觀賞的時間越來越短，想親眼目睹土星魅力光環的民眾，也可以在過9/24日（周六）晚間7~9時，在台北市立天文館後門廣場，參與專業天文望遠鏡導覽；此外，趕在木星之前，海王星在9/17早上已到達「衝」，但肉眼無法看見，需使用一般的雙筒望遠鏡，配合適當指引，這幾週都是觀賞的最佳時段。
9月過去後，10月的夜空依舊美麗，天文館指出，10月有「天龍座流星雨」、「水星西大距」等天象依序登場。天文館將在9/24下午2點，透過「宇宙紀事」活動，詳細介紹相關天象及近期的天文發現，講座後也會邀請民眾實地以望遠鏡觀察太陽黑子，有興趣民眾可前往台北市立天文館官網「活動報名」登錄參加。