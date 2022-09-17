珪藻土地墊一踩腳秒乾！網喊「1成分」母湯：買前看清楚

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貼文曝光後，立刻有不少過來人分享使用心得「有養毛孩不適合，尿味洗不掉」、「不錯用，真的速乾，也不會像布墊那樣濕濕的」、「但髒起來很明顯」；另外也有人急提醒「不要買到陸製的，那邊石棉還沒禁用」、「一定要買有送檢驗，不含石棉的」。
事實上珪藻土（又稱矽藻土），是古代單細胞生物「矽藻」的屍體，經過多年的沈積而形成，由於它體表面積大又有大量孔洞，因此吸水力相當強，水分也容易蒸散，近年被廣泛當作吸水材質應用。
但在2020年底時，就曾有知名大廠的珪藻土製品下架，原因是額外加了「石綿」成分，有專家推測應是為了追求「去味」、「抗菌」等功能，但石綿早被列為一級癌物，2005歐盟全面禁用石綿製品，日本 2006 跟進，台灣則在2018年也開始禁用。
當時毒理學家招名威教授也解釋，石綿造成的影響很深，特別是變成粉塵暴露在空氣中，吸入肺中就「一定」會對身體造成危害。主要是結構非常細，纖維大小大概就人類頭髮的千分之一，很容易被吸入到肺部引起嚴重的致病風險。
招名威繼續補充，再加上它(石綿)無法被身體吸收或代謝，只要跑到肺裡就會永久沈積在肺部造成局部發炎，甚至出現細胞癌化。 WHO曾指出長期的石棉暴露，會有肺纖維化（石綿肺）以及石棉沉著症，其他的像是間皮瘤、肺癌、喉癌、卵巢癌也都是大量接觸石棉後會產生的問題。所以，「避免吸入石綿粉塵」是關鍵 ，若家中有石綿建材或是物品，直接丟棄可能會對生活環境造成更大的傷害與污染，請委託專人處理，勿直接當成垃圾丟棄，以免造成更嚴重的汙染後果。（編輯：潘毅）