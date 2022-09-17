當兵休假女友家外「多一雙鞋」！男開門見滿地戰果超崩潰

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eartdy拍完門口的鞋後，便開始敲門請女友開門，但遲遲都沒有回應，過一段時間才成功開門，而房間內的景象就像八點檔一般，女友和半裸的「小王」同躺床上，看到eartdy拿著手機蒐證孩遮遮掩掩的，地板上也遍布使用過的保險套及外包裝。
eartdy事後坦言，當下他的怒氣值真的爆表，真的想直接衝上前痛扁小王，但仍忍了下來。女友眼見東窗事發，隨即也向他坦承，在eartdy當兵不久後，自己就已經出軌。後續女方也避不見面，eartdy也決定理性放手，這段感情宣告終結。
該影片曝光後立刻吸引5百萬人觀看，甚至還被當地唱片公司相中，製作成歌曲MV，傾訴男性遇到兵變的痛。不少網友也紛紛安慰「你值得更好的」、「遇到兵變真的是所有男性的痛」、「祝小王有一天也會遇到相同的事」。（編輯：潘毅）
@eart_dyคนที่เรารักกลับมานอกใจในวันที่เราอยู่ในค่ายทหารแต่วันนี้ได้พบเจอความจริงปรากฏแล้ว เราที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่าง แต่มันคงไม่พอสำหรับผู้หญิง😢🖕 น้ำตาทหาร
♬ เสียงต้นฉบับ - เอิร์ท ที่แปลว่าโลกมนุษย์🌎 - เอิร์ท ที่แปลว่าโลกมนุษย์🌎