哥炫耀「我妹上新聞」！本尊竟是輔大校花 網集體認大舅
自己家人上新聞是這種感覺！一名網友近日在PTT表特版發文，透露自己的妹妹登上媒體版面，讓他感覺與有榮焉，於是加碼曝光更多妹妹的辣照，引起鄉民暴動，不少人湧入問候「大舅子吃飽了嗎？」、「大舅子我這禮拜會回娘家看看喔！」笑翻不少人。
一名網友在PTT表特版貼文指出「我媽剛傳一條新聞給我，以下是更多的生活照，不客氣」原來，該網友的妹妹出席《女鬼橋 開魂路》遊戲宣傳活動的照片，除了擔任這次遊戲的行銷企劃之外，亮眼的外型也是讓不少玩家看得目不轉睛。
而該名女孩其實是網紅「彭楚燕」，在IG上也有1.4萬人追蹤，目前從事遊戲業行銷，也仍在攻讀研究所，彭楚燕曾因甜美笑容、魔鬼身材獲選輔大校花，2016年也曾拍攝輔大校園美女月曆，擔任2月大使，這次因為擔任《女鬼橋 開魂路》的行銷企劃，開心表示「希望粉絲們不只看見事業線也看見我的事業心」！
貼文一出，網友紛紛回應「阿娘為！大舅子吃飽了嗎？」、「大舅子您還認得我嗎？我小陳啊」、「大舅子今天過年團聚時想吃什麼呢」、「哥，你地址在哪？我iPhone14多訂一台」、「哥，你有缺什麼嗎？等等幫你買過去」、「沒看推文都知道一堆人喊你小舅子....」、「果然是大型認親現場，真的漂亮能力又好！給推！」（編輯：張嘉哲）