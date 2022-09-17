管中閔討拍「可跟我揮手嗎」？台大校友傻眼 7字開酸了
台大校長管中閔常用個人臉書「CM Kuan」分享日常，昨（16）日他突然在台大交流臉書社團《NTU台大學生交流板》發文透露自己「站傅鐘10分鐘沒幾個學生搭理」，因此感到悲痛，還喊話「可跟我打個招呼嗎？」結果引發台大生議論。對此，台大畢業的律師林智群也忍不住跳出來發文，並開酸管中閔「以為自己很有名」，讓不少網友湧入討論。
管中閔16日凌晨在臉書《NTU台大學生交流板》上發文提到，當天中午12點在椰林大道傅鐘旁等人，過程前後10分鐘左右，經過的學生大約超過一百人，但卻只有其中兩人認出他來並打招呼，讓他不禁「感到悲痛」，更希望未來學生看到自己，可以向他揮揮手打招呼。
對此，台大畢業的律師林智群在臉書發文表示「我念大學時，連校長是誰都不知道，怎麼打招呼？」更標記藍字暗諷管中閔「#以為自己很有名」、「#學生根本沒在關心校長是誰長什麼樣子」，更建議管中閔如果想要學生跟他打招呼，應該拿一個「我是校長」的牌子，大家比較會知道你是校長啦！
貼文一出，不少網友紛紛回應「超中肯，誰知道大學校長長怎樣啊＝＝」、「我到現在畢業三年都不知道校長長怎樣，又不是國高中，大學校長根本看不到」、「笑死，我想管爺還是先處理學生投訴吧，那篇文被灌爆台大要處理的問題」、「把學校設施先搞好吧，誰在乎有沒有跟校長打招呼啊」、「真的笑死，全台大人這麼多，誰那麼閒在那邊跟校長打招呼」。（編輯：張嘉哲）