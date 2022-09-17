拆iPhone 14 Pro Max有瑕疵！蘋果店員給1補償 網驚賺爛
蘋果iPhone 14系列新機16日正式開賣，不少果粉都已經到店取貨換上新機，心情相當雀躍，不過幾家歡樂幾家愁，有人拿到機王開不了機，也有人則是轉移資料失誤檔案全沒，各種狀況頻傳。然而，就有一位網友分享自己買了iPhone 14 Pro Max，沒想到開箱卻發現是瑕疵品，跟蘋果店員反應之後，立馬給了「神秘補償」，讓不少網友認為蘋果的服務態度真的非常棒！引起熱議。
一名網友在「Dcard」貼文指出「昨天去101取貨拿了兩支iPhone 14 Pro Max，一支要送給弟弟，結果當場開箱時就發現手機底部有個小白點，跟服務人員反應之後，一開始以為是殘膠，又來清不掉請工程師拿放大鏡來看，確定是瑕疵品」。
後來有工作人員來說「以往這樣的情況，我們可以現場換一隻給您，但因為現在實在沒有存貨，我們也不希望你重新訂購要等許久」讓弟弟出面緩頰說「沒關係啦，有白點那支我可以用」一旁的工程師則直接說「我這邊可以提供您一個免費的保護殼，當作小賠償，任您挑選」該網友與弟弟也接受補償，並表示其實小白點也真的是很小，於是就開心帶著免費的MagSafe原廠皮革保護套回家去。
貼文一出，網友紛紛回應「蘋果店員真的好用心！給推！」、「哇靠！免費的MagSafe原廠皮革保護套也要1800欸！真的賺爛了」、「我是不覺得你是奧客，但非常感佩你找瑕疵的能力，能不能分享一下你都如何檢查手機瑕疵的」、「這麼小的白點都可以被你揪出來！真的有料」、「第一你的找瑕疵功力超強，第二蘋果服務真的有夠好，那保護殼超級貴」。（編輯：張嘉哲）