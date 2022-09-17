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財運爆棚！9月下半「4生肖」旺翻　這位正、偏財一次飆升

▲小孟老師透露，9月下半月有4個生肖財運旺到不行。（示意圖／Shutterstock）
▲小孟老師透露，9月下半月有4個生肖財運旺到不行。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-09-17 16:42:07

中秋節過去了，9月來到了下半場，你的運勢如何呢？命理專家小孟老師就透露，9月下半月有4個生肖財運旺到不行，其中第一名就是屬雞的朋友，不但月收入穩定，還開始在事業上嶄露頭角，好人氣讓你在財運上更加開拓！ 

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▲9月有「5大星座」正財、偏財運都極旺，財富狀況可以用「暴富」來形容。（圖／Shutterstock）
▲9月下半月財運爆棚第一名就是屬雞的朋友，不但月收入穩定，還開始在事業上嶄露頭角。（示意圖／Shutterstock）
第四名：屬龍 

發揮創意，正財亨通 

屬龍的人下半月在工作上需要多注重職場上的溝通力，因為會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身賺大錢的機會喔。 

第三名：屬羊 

穩中求勝，持盈保泰 

屬羊的朋友在下半月來臨時，跟同事之間也會互相扶持相安無事，若有業務要合作進行也會順利。若有想轉行的朋友可藉由長輩的牽線容易遇到賺錢的好機會。財運上正財為主，過去努力累積的實力會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主。新市場若沒研究不要貿然投入。 

第二名：屬馬 

正財提升，掌握偏財 

屬馬的人在下半月工作上有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或者太追求表現完美，這個月只要你用心去做，就會讓上層主管看到你的努力而更看重你喔，財運上是以正財運為主，偏財運也不錯，若有副業在經營的人會有不錯的收益，若想要投資副業的可以多去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。 

第一名：屬雞 

收入穩定，嶄露頭角 

屬雞的人下半月收入穩定，可以算是過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若是做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓，此外你的人際關係良好，可以善用人脈資源會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。（編輯：賴禹妡）   

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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