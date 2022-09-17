COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

老闆規定「電話響3聲沒接」扣薪1千！全場怒炸：根本搶錢

▲一名網友近日在網路上抱怨，公司的老闆居然傳訊息要求大家下班之後還要繼續接客戶電話，且鈴聲響三響以上未接，就要每人每次扣薪1000元。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲一名網友近日在網路上抱怨，公司的老闆居然傳訊息要求大家下班之後還要繼續接客戶電話，且鈴聲響三響以上未接，就要每人每次扣薪1000元。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-09-17 17:24:56

「每月都有新花招規定出來要扣薪！」一名網友近日在網路上抱怨，公司的老闆居然傳訊息要求大家下班之後還要繼續接客戶電話，且鈴聲響三響以上未接，就要每人每次扣薪1000元，讓他怒罵根本不合理，貼文曝光後，不少人看了也直搖頭，勸原PO收集證據向勞工局投訴：「公司不得以任何理由扣薪，這勞基法有規定，罰9-45萬！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在臉書「爆料公社」中貼文，只見他貼出的截圖中，為老闆傳來的訊息，第一封寫道「第一，來店客戶請主動打招呼接洽，第二，客戶打電話和鈴聲響三響以上未接，如果有人投訴，現場同仁每個人每次扣1000元，感謝大家配合」。 

而老闆傳的第二則訊息，則直言「下班時間請保持電話暢通，如果未能保持暢通，個人在上班時間所處理的業務疏失，而造成公司營運損失，一律從個人每月從公司領取的薪水來賠償！」 

▲（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）
▲原PO老闆要求員工「下班時間請保持電話暢通」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）
對此，原PO忍不住憤怒抱怨「我就問~公司可以隨老闆臨時想到扣員工的理由就扣薪嗎？」並指出公司每個月都出現新花招來扣薪水，「不然就是排休假較多，原本月薪，只能變成領時薪規定」，每一條都違反勞基法員工的基本權利，公司卻還拿法律顧問來壓員工，氣炸直呼：「到底是誰給他的勇氣？」 

貼文曝光後，有網友搖頭嘆，「吃飽太閒只會想一堆出逃為難員工；這種人通常講出來的都是他做不到的事」、「下班還要保持通話，那就要算加班了」、「這樣也能開公司？不會經營 早點請專業經理人，一些皇親國戚也不要佔位子」、「電話一直打，薪水都不用付了」、「可以直接公佈名稱了吧，那麼雷的公司」。 

還有網友建議，「全部截圖，越多越好，記得舉報」、「收集證據直接去檢舉，但要有扣薪的事實」、「電話三聲沒接扣錢這可以檢舉」、「光這兩句，調解時候就可以賠好多錢了」、「叫勞檢處來，看老闆是否還依舊堅持自己的想法」、「公司不得以任何理由扣薪，這勞基法有規定，罰9-45萬」。（編輯：賴禹妡） 

她嘆台北「月薪沒5萬」超窮！網曝1地才慘：沒8萬被當狗

開高日薪也請不到粗工？業內人曝「真相」打臉：從沒聽過

他日薪狂領「20張千元鈔」！工作內容曝　網全服：太辛苦

工程師職缺要求「技能點滿」！眾見月薪數字愣：沒人會去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀