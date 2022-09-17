老闆規定「電話響3聲沒接」扣薪1千！全場怒炸：根本搶錢

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而老闆傳的第二則訊息，則直言「下班時間請保持電話暢通，如果未能保持暢通，個人在上班時間所處理的業務疏失，而造成公司營運損失，一律從個人每月從公司領取的薪水來賠償！」
對此，原PO忍不住憤怒抱怨「我就問~公司可以隨老闆臨時想到扣員工的理由就扣薪嗎？」並指出公司每個月都出現新花招來扣薪水，「不然就是排休假較多，原本月薪，只能變成領時薪規定」，每一條都違反勞基法員工的基本權利，公司卻還拿法律顧問來壓員工，氣炸直呼：「到底是誰給他的勇氣？」
貼文曝光後，有網友搖頭嘆，「吃飽太閒只會想一堆出逃為難員工；這種人通常講出來的都是他做不到的事」、「下班還要保持通話，那就要算加班了」、「這樣也能開公司？不會經營 早點請專業經理人，一些皇親國戚也不要佔位子」、「電話一直打，薪水都不用付了」、「可以直接公佈名稱了吧，那麼雷的公司」。
還有網友建議，「全部截圖，越多越好，記得舉報」、「收集證據直接去檢舉，但要有扣薪的事實」、「電話三聲沒接扣錢這可以檢舉」、「光這兩句，調解時候就可以賠好多錢了」、「叫勞檢處來，看老闆是否還依舊堅持自己的想法」、「公司不得以任何理由扣薪，這勞基法有規定，罰9-45萬」。（編輯：賴禹妡）