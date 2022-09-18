《好日子》聽不到了！IU演出未來不唱2首歌 原因是這詞
韓星IU李知恩於2008年出道，以甜美形象獲封韓國「國民妹妹」的稱號，發行過多首膾炙人口的經典好歌，可近日她在個人演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》宣布，未來將不會在正式演出中唱《Good day（好日子）》和《Palette（調色盤）》兩首歌曲，有三段高音橋段的《好日子》是不少人認識IU的契機，消息一出，令不少歌迷感到惋惜。
IU17、18日於首爾奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會，粉絲們齊聚能容納6.9萬人的場地，享受繼2019年後睽違3年的再次開唱。但演唱會尾聲時IU突然宣布重磅消息，表示未來的正式演出中，歌單不會再放入《好日子》和《調色盤》兩首歌曲。
接著她解釋，唱《調色盤》時非常開心，可近期自己過的很幸福，甚至有要贏過當時的自己的感受，於是想將這首歌好好留給25歲的李知恩；而《好日子》是在她18歲時演唱的歌曲，如今已準備踏入30歲，她笑說以後台下的歌迷應該不會再有「歐爸（韓國女性稱年長男性為哥哥的用法）」了，似乎在指歌曲中「哥哥如此好，讓人家怎麼辦」的這句歌詞。
歌迷聽此消息紛紛感到不捨，卻也能體諒IU的決定「不然改一下歌詞，不要歐巴我們也是可以接受的（誤」、「不唱好日子也能讓嗓子休息下挺好的，但蠻可惜的是還沒現場聽過」、「最愛的歌是調色盤，沒看過現場真的好可惜」、「本來很失望，但看到原因後覺得好可愛哈哈～」。 （編輯：李惠婷）