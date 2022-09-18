外送員貪快「5秒收5罰單」！慘虧5400元　網：最好的教育

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而這般違規行為令其拿到5張罰單，違規事項包含：不依規定使用燈光（如方向燈），罰1200元；未依兩段式左轉，罰600元；行經行人穿越道不停讓行人；罰1200元；闖紅燈，罰1800元；行駛人行道，罰600元，總計5400元。
粉專《翻轉國道交通違規》下標「一砲五響！5秒鐘收5張罰單，裁罰總金額5400元。熊貓今天白跑了，可能還要倒貼不少」。針對未依規定兩段式左轉的這張罰單，版主表示自身認為該法是惡法，其送案超過4萬件的檢舉，只有不到5張是送未依規定兩段式，而會被送兩段式的駕駛人，「一定是如本案中的『複合式』違規──例如先有闖紅燈、未打方向燈或是逆向（不依規定駛入來車道）等違規行為發生，總編才會追加補送他一張兩段式」；並告誡「熊貓外送員應該已經收到罰單了，希望罰單能讓你心生警惕。下次再這樣騎車，餐點可能就會變成『在地美食』了」。
網友回覆「本日最療癒的時刻」、「熊貓一天應該很難跑到5400....這金額可能要跑快一百單，大機率賠錢」、「我知道你的意思，檢舉兩段式單純是要噁心他，不是針對兩段式的行為」、「看他違規動作流暢，或許他平常就是常常這樣行駛於道路上，複合式的舉發才能讓他有所警惕」。 （編輯：李惠婷）