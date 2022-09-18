欲買地點完美的42年老公寓！長輩「見2點」罵：腦袋壞掉
買房眉角多，不僅要挑出最佳的價格、屋齡和地點，物件附近的環境、交通、鄰居也須一一檢視。就有民眾上網發文，表示近期看中一間於自己來說地點幾近完美的房子，可父親卻以「社區住戶素質」和「老屋」的理由勸退，這讓他相當猶豫，好奇眾人會如何決斷，貼文發出後引起熱議。
原PO於PTT上發文，說明找到一間地點於他來說相當完美的房子，離父母家僅2分鐘的距離，該公寓還自附車位，但父親卻認為該房以前是法拍屋，社區的住戶素質不佳，且屋齡已有42年，購回後勢必還要花錢整修，臭罵他「腦袋壞掉才會想花錢買快倒的老房子」，這令原PO相當猶豫，卻又捨不得放棄地點如此完美的房子。
多數網友同意原PO父母的說法「千金買房萬金買鄰。我看到的都是好鄰居有錢搬走，爛鄰居沒錢都不會搬走。而且禍害常常很長壽」、「萬金買鄰不是講假的，一定要不同時間點多去觀察幾次」、「鄰居爛一定會影響到生活品質, 沒有例外」、「一個爛鄰居就夠你受的」、「有吸毒當然不行，不然工作回家被鏘掉的人砍怎麼辦？」、「想想之前米奇妙妙屋鄰居的心情」。
部分人則認為可以再觀察「我也覺得可以實地探訪一下，老人說的未必對」、「住戶沒有爛到影響房價居住品質都是無礙，鄰居會變，地點不會變。多一些像你這樣進駐品質就會提升」、「透明房訊看有沒有紀錄」、「直接去社區門口滑手機2小時，看你爸說的是不是真的」。 （編輯：李惠婷）