台北「這商圈」大贏東區？網讚：超好逛 這1點意外吸睛
假日閒暇時間總會想出門走走，而台北人多會往東區、信義區等商圈逛街，可就有民眾認為，中山區已成為新晉的逛街首選之地，一來是有多家百貨公司，二來假日會有許多創意市集，文章發出後引發不少網友贊同，更有人舉出「1點」，成為該區的另類特色。
原PO以「中山站周邊是不是已經遠勝東區了！？」為題發文，表示台北捷運中山站在改造後，周邊已煥然一新，除了既有的2、3家百貨公司，站邊街景皆有獨特設計，假日還有不少創意市集會在此擺攤，於是發問「中山站是不是已經遠勝東區，成為了年輕人更愛的商圈呢！？」
該貼文引起熱議，網友大讚中山站的店家及規劃，「線形公園真的讚，好多貓貓」、「人本來就不少，也比東區好逛」、「咖啡店勝東區啦」、「好逛，周邊東西也不錯吃」、「中山站那逛起來有日本的感覺，走遠也有寧夏夜市」、「這才是文明城市走向，提升休閒生活品質」、「公園晚上散步很舒服」、「中山到雙連中間很多文藝小店」；不過也有人提出異議「東區巷子還是不少特色小店，美食也是東區比較多點」。
中山站除了店家及街景規劃受到網友稱讚外，許多人還認為該地點聚集了不少漂亮女生，「清新妹子才是本體」、「很多肚臍辣妹」、「妹真的好多」、「中山站妹子特多」、「超潮，妹子多，路上氣氛也舒服」。（編輯：李惠婷）