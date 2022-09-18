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她升級iOS16喊耗電有感！內行反揪「1習慣」：對電池太傷

▲蘋果iPhone的iOS 16作業系統在13日正式開放用戶更新。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果iPhone的iOS 16作業系統在13日正式開放用戶更新。(圖／記者周淑萍攝)

編輯中心/綜合報導

2022-09-18 17:10:562022-09-18 17:12:58

蘋果iPhone的iOS 16作業系統在13日時正式開放用戶更新，不過就有民眾抱怨更新完後耗電太有感，並詳述自己的使用習慣以及機型希望獲得解答，而貼文下方立刻有內行揪出關鍵。

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一位民眾在論壇PTT上發文求助，自己目前使用iPhone 12 Pro，再升級完iOS 16後，發現「耗電量明顯變快」，她隨後詳述使用習慣「單純上班族，長期以來的用手機習慣就是line跟YouTube，更新前都是可以滿電100% 下班，現在很難」。

原PO同時也表示「更新iOS16後隨便滑一滑，電池%數掉的明顯很快，充電次數變多」，但自己使用習慣前後並無差異，因此求助「使用12的果粉有沒有遇到相同的困擾？」

▲由蘋果（Apple）所推出的AirPower無線充電板可同時支援三款裝置進行充電，然而自去（ 2017 ）年 9 月發表至今，上市時程因技術問題一再拖延。（圖／翻攝 蘋果官網）
▲有內行點出，iOS 16對溫度控管嚴格，所以使用無線充電盤盡量不要再衝至80%後持續放置。（示意圖／翻攝 蘋果官網）
貼文曝光後，立刻有不少果粉回報使用狀況「12 pro 耗電有感」、「12pro一直都很耗電+1，快受不了」、「我的12pro反而升級後耗電好很多耶，原本一天充4次電，降到1天2次」、「我也12pro，但更新完覺得變省電，而且明顯變順」。

隨後也有內行人點破關鍵原因「因為iOS 16對溫度控管嚴格，所以用無線充電一定被過熱給阻止過，看電力圖是不是被卡在80%？而且如果你一直放在無線充電盤上，對電池蠻傷的」。

而國外知名YouTuber《iAppleBytes》日前實測後發現，更新iOS 16後只有前六代的iPhone 8的續航力下滑約16分鐘，其他5款手機續航力都提升，其中以iPhone 13進步最多，比iOS 15.7版本多出1小時46分鐘，其次是iPhone 12，升級iOS 16後也比原先高出1小時22分鐘，續航從上一版本5小時47分鐘提升至7小時09分鐘！增加幅度非常大，順利緩解了先前不少iPhone 12用戶詬病的電池續航力差問題，可以算是相當成功一次升級！

另外包括iPhone XR更新後續航力提升59分鐘、iPhone 11更新後續航力提升30分鐘、iPhone SE更新後則是提升26分鐘。（編輯：潘毅）

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