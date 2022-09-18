地震保命靠關鍵「2動作」 專家提醒：3樓以上勿做這件事
從昨（18）晚9時41分關山鎮發生芮氏規模6.4強震之後，迄今餘震不斷，今（18）日下午14：44分發生有感地震，震央位於臺東縣政府北方 42.7公里 ，位於臺東縣池上鄉，規模6.8，深度也只有7.0公里，導致全台明顯搖晃。其中深度最淺僅5公里左右，最深也不過11到12公里，都屬於淺層地震，因此民眾會感受到明顯搖晃。但究竟餘震何時會結束？中正大學地球與環境科學系石瑞銓專任副教授表示：「地震越大就需要越多的時間恢復平衡，只能說近期還是會有餘震發生，但會持續到何時，無法有準確的答案。」他同時提醒民眾地震來時，不要立即往下衝，需先找掩護避難且在地震結束後檢查家中樑柱，此兩動作才是保命關鍵。
石瑞銓專任副教授指出，花東縱谷受到板塊擠壓，是台灣最脆弱且最容易發生地震的地方，從科學觀察可以看得出來，東部已經累積了一段時間的能量需要釋放。昨（17）日先是在關山台灣地殼最脆弱的地方發生地震，累積的能量未能釋放完全，所以後續又有餘震發生。至於還會不會有更大的主震或餘震發生？石瑞銓專任副教授表示：「地震越大就需要越多的時間恢復平衡，以921來說就需要將近半年，只能說近期還是會有餘震發生，但會持續到何時，無法有準確的答案。」
目前科學無法精準預測地震的發生和結束，但石瑞銓專任副教授提醒民眾一定要知道正確的避難方式。他進一步說明：「地震來的時候，如果位在3層樓以上，不要急著往下跑，先躲在柱子或堅固的桌子下，且遠離玻璃，等待地震結束後，務必檢查家中的柱子是否有裂痕。」地震發生的當下，房子不會立即倒塌，會在一段時間慢慢傾斜崩壞，但地震發生時，樓下是最危險，房子倒塌擠壓都是在下面，因此不建議地震發生的時候立即往樓下逃難。
此外，樑柱是房屋內最堅固的地方，如果出現裂痕，代表房子的安全性已經出現問題。石瑞銓專任副教授解釋：「地震之後房子柱子有裂，餘震再來的時候，柱子可能沒有力量再抵抗，屆時就會倒塌。」
地震後柱子如果有下列三個狀況，請務必多加留意：
- 「X」形狀的裂痕：地震來時，力量是一個往左，一個往右，會讓柱子呈現「X」的裂痕。
- 大斜角：巨大的能量釋放，一股力量切下去，會呈現大斜角裂
- 柱和樑交角處：柱子和樑的交角處也要檢查有沒有裂縫