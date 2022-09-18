楊丞琳「海鮮風波」陷兩難！吐真實心聲：別用愛綁架別人
楊丞琳將事業重心轉移到大陸演藝圈，擔任舞蹈節目《沸騰校園》的輔導員，日前因「海鮮說」惹惱台灣網友、遭到圍剿，她不受外界輿論影響，賣力宣傳新節目，在最新一集節目內容裡，她語重心長地說：「不要頂著愛的頭銜去綁架別人。」被認為是意有所指對外喊話，間接透露無奈的心聲。
楊丞琳的戰隊「JOKcrew舞團」以「不要讓愛成為阻礙」為主題的表演，向中國家長們喊話，表達孩子內心想追夢的渴望，這場表演讓她看到感動落淚，理解他們有自己想走的路，「也許長輩他們不理解，有時候是因為沒有聽到彼此的聲音，才會造成這樣的誤解。」非常暖心的一番話，讓舞團的領舞人忍不住哭了。
她看著現場的大學生年輕人，有感而發地說，「不要頂著愛的頭銜去綁架別人，有時候溝通也很重要，要讓彼此聽到自己的聲音」，並一如往常展現高EQ精神，事後在微博發文表示，無論是父母、朋友或者是愛人，只要學會互相溝通、理解，就會發現許多問題都迎刃而解。
這段話似乎呼應楊丞琳前陣子的「海鮮之亂」，她表達小時候家境困難，沒什麼吃海鮮，而且「在台灣吃海鮮很奢侈」，意外引發兩岸網友的互相叫囂，讓她夾在「祖國」和「故鄉」的中間處境為難，但楊丞琳始終沒有回應此話題，最後以招牌歌曲《曖昧》回應粉絲，表達出道20年以來保持「初心不變、熱愛永存」的心境，獲得逾10萬人按讚。