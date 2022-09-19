一天連續2強震！「LINE安全通報」啟用 全國人1鍵報平安
台東在17小時內連續發生規模6.4以及6.8的強震，創下49年以來的紀錄，全台各地都陸續傳出災情。對此，通訊軟體LINE官方宣布，正式開啟「LINE安全通報」功能，當規模6以上且造成嚴重損害的地震發生時，用戶可以用更方便快速的狀態回報自身狀況，LINE好友之間不僅能互通有無知道狀況，也能第一時間掌握最新消息。
根據LINE官方指出，「LINE安全通報」是全國性的功能，無法只鎖定單一縣市，由LINE團隊開啟與關閉，而由於近日連日地震不斷，目前「LINE安全通報」功能還在開啟當中，當此功能開啟時，符合對應LINE版本的台灣用戶，就會在LINE「主頁」看到「LINE安全通報」欄位，目前適用版本為LINE 12.7.0（含） 以上，Android 與 iOS 雙平台都可使用，目前未支援手機以外版本，例如電腦版。
「LINE安全通報」三大功能
一、回報自己的安全狀態
點選LINE的主頁之後，會看到上方會顯示一個「LINE安全通報」欄位，點選「編輯我的狀況」，即可進一步選擇「我很安全」或是「我有受影響」，下方也有其他預設訊息，例如「我正在回家路上」、「我在辦公室」、「我的裝置快沒電了」等等。
二、查詢好友的安全狀態
在回報完之後，頁面會跳轉到一整串好友名單，也同樣可以看到好友是否有回報狀況，也可於LINE主頁中的「好友名單」處，點選「安全通報」，即可看到好友目前回報的狀態。
三、了解更多相關地震資訊
於LINE主頁上方顯示的「LINE安全通報」」欄位中，點選「瞭解更多」，會連結至與此緊急事件相關的頁面，像是LINE TODAY新聞頁面。（編輯：張嘉哲）