一地震找阿嬤！弟弟「人肉護盾緊抱」 49秒片逼哭10萬人
台東近日一天內發生兩起規模超過6的大地震，全台搖晃有感，台灣不少地方都陸續傳出災情，然而就有女網友分享一段影片，表示6.4地震那一晚，弟弟在家一感覺到搖晃，就馬上跑到客廳找阿嬤，接著劇烈搖晃之後，弟弟直接一把抱著阿嬤保護他，讓網友看完影片之後表示「鋼鐵弟弟！我敬佩你」、「你弟弟真的Man爆了天啊！」引起討論。
根據女網友發佈的監視器畫面，當下阿嬤正在客廳沙發上看電視，突然房子內一陣天搖地動，身穿白色吊嘎的弟弟急忙跑出來，先是站在阿嬤身邊確認身體狀況沒有問題，接著下一秒天搖地動，劇烈搖晃讓家中物品直接應聲倒下。
然而弟弟並不害怕，一把馬上抱著阿嬤，當阿嬤的「人肉護盾」一直到地震結束，整個過程長達49秒，所幸兩人都沒有大礙，搖晃結束後弟弟還四處查看狀況，這也讓女網友發文表示「地震時弟弟直接去保護阿嬤，看完影片姐姐直接爆哭」！
貼文一出，吸引超過10萬人按讚，不少網友紛紛回應「這個孫子沒白疼了...Man爆！」、「這真的是Man爆！我敬重這位弟弟！」、「這位弟弟是不可多得的人才！看到哭了」、「家裡也有很疼我的阿嬤，完全能理解，看到哭是正常的嗎？」、「有肩膀可靠的好男人」、「這男人可以嫁」、「還好弟弟在家，不然阿嬤一定很害怕」、「好MAN的孫」。（編輯：張嘉哲）