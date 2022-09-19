人行道上「4字標語」超無奈！網全搖頭：台灣行人真倒楣
台灣交通意外事故頻傳，行人與機車族爭道、機車族與汽車族爭道的狀況屢見不鮮，馬路上經常可見交通亂象。對此，臉書粉專《我是台灣行人 I’m a pedestrian in Taiwan》就分享了網友投稿的一張照片，只見行人道上印著「禁行機車」4字，引發熱議。
「我是台灣行人」臉書粉專分享網友投稿的一張照片，疑惑表示「人行道上寫禁行機車？」而從照片中可以看見，鋪磚的人行道上一旁是U-bike，路面上則用黃漆寫著「禁行機車」4字標語，但人行道本就是給行人通行使用，卻得再強調提醒「禁行機車」，也讓網友紛紛苦笑。
大家在底下留言回覆說，「台灣行人真的很倒楣，路權最低等。教育了幾十年還是一樣」、「人行道上禁止騎機車，只能下車用牽的。但一定有很多人懶的熄火用牽的，選擇直接騎上人行道」、「可恥吧，代表我們台灣人不是沒常識就是公德心敗壞」、「笑著笑著就哭了」。
其實今年4月波蘭記者Tomasz Sniedziewski也曾提到機車騎上人行道的亂象，當時引發高雄市長陳其邁重視，一度展開大取締。不過整體用路環境的安全需要所有人一起努力，若用路人沒有遵守法規的習慣，恐怕還是難以避免亂象叢生。（編輯：倪浩軒）