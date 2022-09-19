洗澡遇地震！他「邊逃邊穿內褲」畫面瘋傳 2.8萬人朝聖
台灣近日連連發生地震，讓民眾餘悸猶存，就怕在發生意外時來不及逃生，對此就有一名女網友分享老公在地震來時逃難的影片，只見監視器畫面中，老公光著屁股邊跑邊穿內褲，畫面讓眾人全笑翻，直呼：「老公的屁股出名了！」
該名網友在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，她表示老公晚上9點多回到家，洗澡洗到一半突然遇到地震，原PO先帶著兩名孩子衝出家門，老公則緊跟在後，沒想到等到地震結束之後，回家看監視器想看有沒有錄到明顯晃動，竟出現老公一邊跑一邊穿內褲的畫面，讓她瞬間笑翻，也強調：「老公有同意PO出來！」
只見影片中，原本關著燈的客廳突然有些微搖晃，而原PO前後各帶著一個小孩，一邊逃生一邊嚇喊「好大！」，接著客廳的電燈被打開，空間看起來搖晃得更加嚴重，原PO老公則邊跑邊穿著內褲，急忙也往家門外衝，原PO還笑喊：「他說他有差一點就跌倒了，因為洗澡身上都是濕的。」
影片曝光後，引來2.8萬人按讚，網友們全笑翻留言，「這應該是全台最多人同時穿褲子一刻」、「配上老公的刺青加上逃跑姿勢好有趣」、「笑屎，還記得要穿內褲」、「這才是我要看的無碼外流」、「好大是說老公嗎」、「這爸爸委屈讓我們知道逃命的重要」、「笑翻，老公的屁股出名了」、「老公有明顯晃動行為」。（編輯：賴禹妡）