住到斷層帶很可怕！上網「3步」檢查自家 提升防震意識
昨（18）日下午2點44分，台東池上發生規模6.8強震，中央災害應變中心今晨6點53分最新統計，918強震造成1死146傷。這次的災情使不少人重新開始重視防震意識，確認自家是否位於地震高風險帶的斷層區即是首要事項，而經濟部中央地質調查所有開發一個「臺灣活動斷層分布」的查詢網站，除了可在網頁中查看活動斷層，還能直接輸入地址來精細掌握。
經查，「斷層帶」為曾發生過的地震而引發的破裂構造，這些斷層帶在板塊碰撞、擠壓中，會因承受不住再次破裂，進而引起地震。若建築物蓋在斷層帶上，該地區又易發生地表或地底的破裂，使該區成為「地震高風險帶」，而居住於此的民眾更該備妥防震包及具備防震意識來對抗不時之需。
對此，經濟部中央地質調查所推出「活動斷層GIS查詢系統」，可透過以下三步來確認，若網站有更改內容則以站內內容為主：
一、進入「活動斷層GIS查詢系統」網站，閱讀完注意事項後滑至該欄位的下方，點選「同意並進入GIS查詢系統」。
二、從「查詢」功能快速瀏覽台灣所有斷層帶；「圖層」功能中則可據網站提供的選項，確認「即時地震」、「災害性地震」及「活動斷層」等資訊。
三、若想精準確認，可點「定位」功能，可選「門牌地址定位」或「地段號定位」，並依照指示輸入地址，即能快速確認住家附近是否為斷層帶。（編輯：李惠婷）