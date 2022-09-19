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田馥甄演唱會取消挨轟！最新苦主現身　公告刪1句被抓包

▲田馥甄日前開始舉辦巡演高雄巨蛋場，不過過程相當不順，先是感冒延期，開唱後又遇連日強震忍痛取消最後2場次。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄日前開始舉辦巡演高雄巨蛋場，不過過程相當不順，先是感冒延期，開唱後又遇連日強震忍痛取消最後2場次。（圖／何樂音樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-19 13:17:212022-09-19 13:48:58

田馥甄日前開始舉辦巡演高雄巨蛋場，原本上週就要開唱，但因為身體狀況就先延期，後來身體康復回到舞台，結果因為近日全台強震不斷，18號及19號兩天演唱會直接忍痛取消，讓不少已經期待已久的粉絲無法接受。然而官方也陸續公布退票程序，結果大票購買別人「讓票」的粉絲直接變成最大苦主，更有粉絲發現官方的退票公告有悄悄刪除一段，讓他們完全無法接受，再度掀起熱議。

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田馥甄演唱會主辦單位日前發出聲明，表示「因近日全台地震頻繁，經主辦單位與藝人團隊審慎開會後，為顧及現場觀眾、演出團隊及所有工作人員安全，忍痛宣告取消田馥甄『一一巡迴演唱會』高雄站9/18（日）、9/19（一）共兩場演出，造成諸多不便請見諒，相關退票手續將陸續於拓元售票系統與社群公告」。

▲田馥甄開唱前臨時喊卡，讓粉絲難以接受。（圖／翻攝田馥甄FB）
▲田馥甄18日開唱前喊卡，主辦方宣布18日以及19日演出取消。（圖／翻攝田馥甄FB）
而隨著退票手續流程公布，就有苦主在臉書社團「演唱會讓票討論區」貼文指出「想請問一下，因為我是買人家讓票的，現在田馥甄取消，但.......我只有票，但賣我那個人他是用刷卡，這樣我要怎麼退呢？想問看看大家」。貼文一出，不少網友紛紛回應「剛看規定是退到原本刷卡的帳戶....尷尬」、「我就想不透，既然票已經取出來了，而且售票時間也過這麼久了，主辦方應該也收到信用卡費了，幹嘛不讓取票寄回去的人，也可以選匯到銀行帳戶就好」、「你這個高機率認賠.....如果賣你票的不想配合你的話....因為其實很麻煩」、「先追你票的上游吧....不然是拿不回來了」、「你只能尋求賣你的人！當初信用卡購票，會退到當初的信用卡」。

▲歌迷用行動力挺，也讓田馥甄感性親吐心境。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄演唱會取消，網友出面表示目前退票狀況一團亂，購買讓票的粉絲不知道如何退費。（圖／何樂音樂提供）
而也有不少同樣問題的苦主現身，透露按照官網上說明「購票時以信用卡付款者，票款全額將退刷至原購票之信用卡」，如果購買「讓票」的民眾，且原持有票券的人使用信用卡付款，僅能找到購票者，請求協助退票，退款後再將款項回收，但由於該演唱會沒有實名制販售，因此還是存在黃牛票問題，恐怕許多購買「讓票」的人不是僅能拿回原票價，就是根本已經找不到原購票人，因為該張票可能已經轉手數次，上游是誰也不得而知。

而除此之外，也有網友發現主辦方一開始發出的退票流程中，清楚寫下「取消場次全額退費，並將在完成退票手續後，寄送該場次限量螢光棒」；不過《NOWnews》約中午12時前往官方查看，該段已經被刪除，讓不少粉絲相當難過「拜託.....給我螢光棒好嗎？」、「演唱會沒看到螢光棒也沒有，我浪費了三天特休+兩趟高鐵票錢+兩晚住宿費，連個螢光棒都不配有！氣死我了！」、「我能體諒取消，交通費飯店錢都算了，但主辦單位可不可以拿出一點誠意，我想要螢光棒啊！」

不過約莫下午1點時，官方再度發出聲明，表示「取消場次會全額退票，並將在完成退票手續後寄送該場次限量螢光棒（一票兌換一支），收件資料將以拓元原購票會員資訊為主，如有填寫不完整造成退件，恕不補寄補發，敬請見諒」顯見聽到粉絲們的心聲，恢復補發螢光棒措施，請有購票的民眾按照退票手續辦理。（編輯：張嘉哲）

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▲網友表示原本官方喊出退票程序完成後會寄送該場次「限量螢光棒」，結果後來又將公告該句刪除，讓不少粉絲更加崩潰。（圖/拓元售票系統公告）

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