名家論壇》徐佳馨／花東地震震出的問題與希望

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扣除建築物倒塌，對民眾來說，隨著時間過去，所居住的房子越發老舊，居住安全話題只會越來越熱，偏偏速度緩不濟急。根據內政部房屋稅籍統計資料，全台總計有896.5萬戶住宅，其中有50.1%的住宅屋齡超過30年，全台住宅平均屋齡高達31年。在六都中，住宅老態最明顯的就是台北市，平均屋齡高達36.2年，有71.2%的住宅屋齡超過30年；可是截至111年7月底為止，全國都市更新案件累計1,502件，以目前國內一年實際能執行更新的房屋6,000-10,000戶計算，等於需要400年時間才能完成重建。造成這一切並非技術，而是產權整合與財務可行性還未全面到位，同時又因牽涉利益龐大，地主與開發商信任基礎不足等原因所致。
長此以往，縱然日後再有地震，民眾對居住安全的思維沒有覺醒，恐怕只能持續老調重彈。
相較於住宅的無難解，這幾次的地震，又震出企業除了傳統缺電、缺工、缺地、缺水、缺人才的「五缺」挑戰外的新變數。
特別是競爭力來自於高技術門檻的產業，如台灣經濟命脈的電子業，不少電子大廠的產品對環境相當敏感，對於地質與汙染狀況都有高度要求，設廠、擴廠茲事體大，這一連串地震震出的是公司是否在台擴張與否的方向，勢必使得許多業者私下委託民間進行相關調查，在商言商下，當地政府若無具體解決方案，恐怕地方期待利多將成海市蜃樓，因此帶動的周邊房地產與民間消費，眼看也將偃旗息鼓，影響不可謂不大。
所幸，看似地震震出許多問題，卻也震出一些可能和方向。
其一是提醒政府應該持續的調查環境與調整用途，凡事順勢而為。在大自然面前，人類文明的所有努力都顯得無比渺小，所幸科技日新月異，只要願意謙卑對待自然，能讓我們更能趨吉避凶。
其二是讓企業投資與民眾身家獲得保障的法令檢討。針對國土保育一直以來都有相關法令，只是有無落實，近年一次次地震帶來的恐慌，或許也是促成修法和民間參與的契機。
在科技相助的同時，法令與民眾的概念是否跟得上時代，願意放棄長久以來，官民都有的「與天對賭」思維，將公眾安全與公共利益放在私人利益之前，一起面對未來更多的挑戰，這反而是地震之後，政府與民間更該被提醒的事情。
這些年，台灣雖有紛擾，福報滿滿讓我們避過了許多天災，說是天佑台灣毫不為過，身為這島嶼上的一份子，日後不僅安身立命，還要能與自然共存，這是對眾人智慧的一大考驗。
祝福彼此，且行且珍惜。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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